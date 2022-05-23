https://ria.ru/20220523/ospa-1790179357.html

В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 23.05.2022

В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии, говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS). РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:05

2022-05-23T15:05

2022-05-23T15:06

в мире

шотландия

оспа обезьян

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ЛОНДОН, 23 мая - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии, говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS)."Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", - отмечается в сообщении.В PHS добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA), Агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Великобритании. По словам директора PHS по науке Ника Фина, это может включать в себя преложения вакцинации.По состоянию на пятницу, 20 мая, UKHSA выявила 20 случаев заболевания в Англии.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220520/virus-1789711807.html

шотландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, шотландия, оспа обезьян