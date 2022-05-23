https://ria.ru/20220523/oproverzhenie-1790277169.html

Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных

Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных - РИА Новости, 23.05.2022

Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных

Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:57

2022-05-23T21:57

2022-05-23T23:48

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора.По информации ЦБ, проблем с наличными деньгами в стране не наблюдается. Также организация напомнила вкладчикам о возможных потерях при закрытии депозитов до установленного в договоре срока.Кроме того, регулятор назвал распространяющиеся слухи "фейком дня, а может быть, и месяца".Ранее в Сети появилась информация якобы о письме регулятора некоторым банкам, в котором им предписывалось ограничить выдачу срочных депозитов суммой до миллиона рублей в месяц и запретить закрывать их досрочно, а также запретить снимать в банкоматах наличные в сумме более 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220506/preduprezhdenie-1787240132.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф)