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Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных - РИА Новости, 23.05.2022
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Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных
Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных - РИА Новости, 23.05.2022
Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных
Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:57
2022-05-23T23:48
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора.По информации ЦБ, проблем с наличными деньгами в стране не наблюдается. Также организация напомнила вкладчикам о возможных потерях при закрытии депозитов до установленного в договоре срока.Кроме того, регулятор назвал распространяющиеся слухи "фейком дня, а может быть, и месяца".Ранее в Сети появилась информация якобы о письме регулятора некоторым банкам, в котором им предписывалось ограничить выдачу срочных депозитов суммой до миллиона рублей в месяц и запретить закрывать их досрочно, а также запретить снимать в банкоматах наличные в сумме более 50 тысяч рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
21:57 23.05.2022 (обновлено: 23:48 23.05.2022)
 
Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных

Центробанк опроверг введение лимитов на снятие наличных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Банк России опроверг введение лимитов на снятие наличных и запрета на досрочное закрытие вкладов, сообщается в Telegram-канале регулятора.
По информации ЦБ, проблем с наличными деньгами в стране не наблюдается. Также организация напомнила вкладчикам о возможных потерях при закрытии депозитов до установленного в договоре срока.
Кроме того, регулятор назвал распространяющиеся слухи "фейком дня, а может быть, и месяца".
Ранее в Сети появилась информация якобы о письме регулятора некоторым банкам, в котором им предписывалось ограничить выдачу срочных депозитов суммой до миллиона рублей в месяц и запретить закрывать их досрочно, а также запретить снимать в банкоматах наличные в сумме более 50 тысяч рублей.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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