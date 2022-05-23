https://ria.ru/20220523/olimpiada-1790151703.html

Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде

Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде - РИА Новости, 23.05.2022

Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поощрить преподавателей, которые курировали участников всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:36

2022-05-23T13:36

2022-05-23T13:36

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

образование - общество

александр бречалов

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поощрить преподавателей, которые курировали участников всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии отметил, что учащиеся из республики показывают высокие результаты на всероссийской олимпиаде школьников."В заключительном этапе приняло участие 90 человек. Наша сборная команда получила 57 дипломов, в том числе 6 дипломов победителей и 51 — призера", - сказал глава региона.Он добавил, что республика является одним из лидеров по результатам на олимпиаде, а участие в этом интеллектуальном состязании даёт возможность поступить в любой вуз по профильному направлению без экзаменов."Благодарю команду профильного министерства и образовательного центра "ТАУ" под руководством Риммы Римовны Бяковой. Прошу представить предложения по дополнительному поощрению коллег", - заявил Бречалов.

https://ria.ru/20220512/tsentr-1788206612.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), образование - общество, александр бречалов