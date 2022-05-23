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Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде - РИА Новости, 23.05.2022
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Удмуртская Республика
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Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде
Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде - РИА Новости, 23.05.2022
Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поощрить преподавателей, которые курировали участников всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:36
2022-05-23T13:36
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
образование - общество
александр бречалов
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поощрить преподавателей, которые курировали участников всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии отметил, что учащиеся из республики показывают высокие результаты на всероссийской олимпиаде школьников."В заключительном этапе приняло участие 90 человек. Наша сборная команда получила 57 дипломов, в том числе 6 дипломов победителей и 51 — призера", - сказал глава региона.Он добавил, что республика является одним из лидеров по результатам на олимпиаде, а участие в этом интеллектуальном состязании даёт возможность поступить в любой вуз по профильному направлению без экзаменов."Благодарю команду профильного министерства и образовательного центра "ТАУ" под руководством Риммы Римовны Бяковой. Прошу представить предложения по дополнительному поощрению коллег", - заявил Бречалов.
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удмуртская республика (удмуртия), образование - общество, александр бречалов
13:36 23.05.2022
 

Бречалов предложил поощрить учителей, готовивших детей к олимпиаде

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поощрить преподавателей, которые курировали участников всероссийской олимпиады школьников, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Бречалов на аппаратном совещании правительства Удмуртии отметил, что учащиеся из республики показывают высокие результаты на всероссийской олимпиаде школьников.
"В заключительном этапе приняло участие 90 человек. Наша сборная команда получила 57 дипломов, в том числе 6 дипломов победителей и 51 — призера", - сказал глава региона.
Он добавил, что республика является одним из лидеров по результатам на олимпиаде, а участие в этом интеллектуальном состязании даёт возможность поступить в любой вуз по профильному направлению без экзаменов.
"Благодарю команду профильного министерства и образовательного центра "ТАУ" под руководством Риммы Римовны Бяковой. Прошу представить предложения по дополнительному поощрению коллег", - заявил Бречалов.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 19:50Удмуртская Республика
В Удмуртии построят первый образовательно-досуговый центр
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Образование - ОбществоАлександр Бречалов
 
 
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