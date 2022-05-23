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Украина ограничила сельхозработы в приграничных с Белоруссией районах
Украина ограничила сельхозработы в приграничных с Белоруссией районах - РИА Новости, 23.05.2022
Украина ограничила сельхозработы в приграничных с Белоруссией районах
Для жителей Украины из приграничных районов с Белоруссией ограничено проведение сельхозработ, также запрещается одевать военную форму, сообщает Ровенская... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:59
2022-05-23T18:59
2022-05-23T19:12
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Для жителей Украины из приграничных районов с Белоруссией ограничено проведение сельхозработ, также запрещается одевать военную форму, сообщает Ровенская областная госадминистрация в понедельник на странице в Facebook*."В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установлены дополнительные ограничения временного режима. К слову, 9 погранотряд имени сечовых стрелков (г. Житомир) охраняет зону государственной границы с Республикой Беларусь в пределах Киевской, Житомирской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.Мирным жителям запрещается передвижение в зоне, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1000 метров.В пределах остальной территории контролируемых приграничных районов, а именно в пределах 20 км от государственной границы Сарненского и Вараского районов Ровенской области запрещается ношение военной формы (любые элементы) гражданскими лицами, кроме сил безопасности и обороны. В сообщении говорится также, что проведение сельскохозяйственных работ разрешается только при условии предварительного уведомления ГГС (государственная геодезическая сеть) о их проведении и наличия подтверждающих документов.Ограничения будут действовать до окончания военного положения, то есть до конца августа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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житомир, украина, белоруссия
18:59 23.05.2022 (обновлено: 19:12 23.05.2022)
Украина ограничила сельхозработы в приграничных с Белоруссией районах
Украина ограничила проведение сельхозработ в приграничных с Белоруссией районах
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Для жителей Украины из приграничных районов с Белоруссией ограничено проведение сельхозработ, также запрещается одевать военную форму, сообщает
Ровенская областная госадминистрация в понедельник на странице в Facebook*.
"В приграничных районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей установлены дополнительные ограничения временного режима. К слову, 9 погранотряд имени сечовых стрелков (г. Житомир) охраняет зону государственной границы с Республикой Беларусь в пределах Киевской, Житомирской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.
Мирным жителям запрещается передвижение в зоне, непосредственно прилегающей к государственной границе, шириной 1000 метров.
В пределах остальной территории контролируемых приграничных районов, а именно в пределах 20 км от государственной границы Сарненского и Вараского районов Ровенской области запрещается ношение военной формы (любые элементы) гражданскими лицами, кроме сил безопасности и обороны. В сообщении говорится также, что проведение сельскохозяйственных работ разрешается только при условии предварительного уведомления ГГС (государственная геодезическая сеть) о их проведении и наличия подтверждающих документов.
Ограничения будут действовать до окончания военного положения, то есть до конца августа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.