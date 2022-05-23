https://ria.ru/20220523/ofis-1790142611.html
В Иране обрушился десятиэтажный офис
В Иране обрушился десятиэтажный офис - РИА Новости, 23.05.2022
В Иране обрушился десятиэтажный офис
Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:10
2022-05-23T13:10
2022-05-23T16:40
иран
в мире
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб, передает иранское агентство Tasnim."Несколько частей офисного здания на улице Амири обрушилось. Персонал здания полностью эвакуирован. Находящиеся близ здания транспортные средства в результате падения обломков получили повреждения", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что на данный момент в результате этого инцидента пострадали четыре человека, все они были срочно доставлены в местную больницу. Еще один человек погиб.
https://ria.ru/20220522/ubiystvo-1790033043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иран, в мире
13:10 23.05.2022 (обновлено: 16:40 23.05.2022)
В Иране обрушился десятиэтажный офис
Tasnim: десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан