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В Иране обрушился десятиэтажный офис - РИА Новости, 23.05.2022
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В Иране обрушился десятиэтажный офис
В Иране обрушился десятиэтажный офис - РИА Новости, 23.05.2022
В Иране обрушился десятиэтажный офис
Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:10
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб, передает иранское агентство Tasnim."Несколько частей офисного здания на улице Амири обрушилось. Персонал здания полностью эвакуирован. Находящиеся близ здания транспортные средства в результате падения обломков получили повреждения", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что на данный момент в результате этого инцидента пострадали четыре человека, все они были срочно доставлены в местную больницу. Еще один человек погиб.
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иран, в мире
13:10 23.05.2022 (обновлено: 16:40 23.05.2022)
 
В Иране обрушился десятиэтажный офис

Tasnim: десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан

© AFP 2022На месте обрушения офисного здания в иранском городе Абадан
На месте обрушения офисного здания в иранском городе Абадан - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022
На месте обрушения офисного здания в иранском городе Абадан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Десятиэтажное офисное здание обрушилось в иранском городе Абадан в юго-западной провинции Хузестан, один человек погиб, передает иранское агентство Tasnim.
"Несколько частей офисного здания на улице Амири обрушилось. Персонал здания полностью эвакуирован. Находящиеся близ здания транспортные средства в результате падения обломков получили повреждения", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что на данный момент в результате этого инцидента пострадали четыре человека, все они были срочно доставлены в местную больницу. Еще один человек погиб.
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