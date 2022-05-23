Украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы
Минобороны: украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские националисты создали огневые позиции в школах Одессы, на прилегающих территориях размещены тяжелые вооружения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО", - рассказал генерал.
Начальник НЦУО также заявил, что в Константиновке Донецкой народной республики в школе №1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.
Он добавил, что в Горском Луганской народной республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, по его словам, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.