https://ria.ru/20220523/odessa-1790273796.html

Украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы

Украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы - РИА Новости, 23.05.2022

Украинские националисты разместили огневые позиции в школах Одессы

Украинские националисты создали огневые позиции в школах Одессы, на прилегающих территориях размещены тяжелые вооружения, сообщил начальник Национального центра РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:33

2022-05-23T21:33

2022-05-23T21:33

специальная военная операция на украине

одесса

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Украинские националисты создали огневые позиции в школах Одессы, на прилегающих территориях размещены тяжелые вооружения, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и 71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО", - рассказал генерал.Начальник НЦУО также заявил, что в Константиновке Донецкой народной республики в школе №1 (ул. Европейская, д. 58) и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39 (ул. Громова, д. 19 и 21) подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов.Он добавил, что в Горском Луганской народной республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Гагарина украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом, по его словам, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789889335.html

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