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Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины - РИА Новости, 23.05.2022
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Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины - РИА Новости, 23.05.2022
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины
Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:25
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области."В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента", - заявили в пресс-службе управления.Отмечается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал рвать и топтать его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Очевидец действий мужчины вызвал полицию и указал правоохранителям его приметы.
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в мире, украина, одесса, мвд украины
17:25 23.05.2022
 
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины

В Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего в мусор

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области.
"В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента", - заявили в пресс-службе управления.
Отмечается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал рвать и топтать его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Очевидец действий мужчины вызвал полицию и указал правоохранителям его приметы.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 18:34
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции
 
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