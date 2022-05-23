https://ria.ru/20220523/odessa-1790222583.html

Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины

Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины - РИА Новости, 23.05.2022

Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины

Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:25

2022-05-23T17:25

2022-05-23T17:25

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области."В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента", - заявили в пресс-службе управления.Отмечается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал рвать и топтать его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Очевидец действий мужчины вызвал полицию и указал правоохранителям его приметы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, мвд украины