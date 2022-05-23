https://ria.ru/20220523/odessa-1790222583.html
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины - РИА Новости, 23.05.2022
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины
Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:25
2022-05-23T17:25
2022-05-23T17:25
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правоохранители в Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего его в мусорный контейнер, передает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области."В ходе осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили его и задержали, а очевидцы предоставили полиции фото и видео инцидента", - заявили в пресс-службе управления.Отмечается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал рвать и топтать его, а затем выбросил в мусорный контейнер. Очевидец действий мужчины вызвал полицию и указал правоохранителям его приметы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, мвд украины
Одессит сорвал и выбросил в мусор флаг Украины
В Одессе задержали мужчину, сорвавшего со здания флаг Украины и выбросившего в мусор