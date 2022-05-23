ВСУ за сутки выпустили по ДНР более ста снарядов и мин
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике более ста снарядов и мин
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ
Фрагменты боеприпаса, взорвавшегося в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что с начала текущих суток украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по пяти населенным пунктам республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Были обстреляны районы пяти населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Сообщается, что в результате украинской агрессии двое мирных жителей получили ранения, повреждено три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.