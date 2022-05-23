https://ria.ru/20220523/obstrely-1790243793.html

СК установил причастность еще трех силовиков ВСУ к обстрелам Донбасса

СК установил причастность еще трех силовиков ВСУ к обстрелам Донбасса - РИА Новости, 23.05.2022

СК установил причастность еще трех силовиков ВСУ к обстрелам Донбасса

Следственный комитет РФ установил причастность еще трех украинских военнослужащих к обстрелам жителей Донбасса, в их отношении возбуждены уголовные дела,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T18:43

2022-05-23T18:43

2022-05-23T18:43

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установил причастность еще трех украинских военнослужащих к обстрелам жителей Донбасса, в их отношении возбуждены уголовные дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.По информации следствия, восемь мирных жителей погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрелов Донецка, Дебальцево, Горловки, Ясиноватой, Иловайска и села Сладкое, повреждены 30 жилых домов. В Первомайске, Золотом-5, Кировске, Рубежном и Стаханове от артиллерийских ударов украинских войск двое мирных жителей погибли, один получил ранения, более 30 домов были повреждены."Следственный комитет России установил причастность к преступлениям против гражданского населения Донбасса еще троих украинских военнослужащих. Это командир 21 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Юрчук, начальник штаба – первый заместитель командира 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Игорь Скибюк и его заместитель Павел Туровчик", - говорится в сообщении.Добавляется, что уголовные дела возбуждены за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/delo-1789028568.html

https://ria.ru/20220509/donbass-1787671222.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)