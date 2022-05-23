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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
Украинские войска в 17.45 обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:17
2022-05-23T18:17
2022-05-23T18:17
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/dnr-1790159494.html
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украина, донбасс, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке