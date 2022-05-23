https://ria.ru/20220523/obstrel-1790107093.html

Украина в марте применила однотонную бомбу в селе Яцковка в ДНР

Украина в марте применила однотонную бомбу в селе Яцковка в ДНР - РИА Новости, 23.05.2022

Украина в марте применила однотонную бомбу в селе Яцковка в ДНР

Украинская авиация в марте в ходе отступления применила авиабомбу весом в одну тонну против мирных жителей села Яцковка на освобожденной территории ДНР у... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:06

2022-05-23T11:06

2022-05-23T11:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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СЕЛО ЯЦКОВКА (ДНР), 23 мая - РИА Новости. Украинская авиация в марте в ходе отступления применила авиабомбу весом в одну тонну против мирных жителей села Яцковка на освобожденной территории ДНР у границы с Харьковской областью Украины, передает корреспондент РИА Новости.На видео – большая воронка глубиной в несколько метров. Близлежащие гражданские здания полностью разрушены."Вот это бомбила украинская авиация. Они (украинские военные - ред.) были напуганы, что наступают Вооруженные силы России, и думали, что они сюда зашли. Оказалось, что не было и бомбили свое собственное население, которое находилось в Яцковке. Вот эти все дома, церковь, остатки магазинов - все это (разбомбили) ВВС Украины. Сюда была сброшена бомба, однотонная точно. Представьте, какая воронка, вот я стою в ней", - приводятся в видеозаписи слова офицера 208-го полка Народной милиции ЛНР.По его словам, в результате удара погибли шесть мирных жителей, было разрушено несколько домов и церковь. Всего в этом районе было сброшено несколько подобных боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/pvo-1790097065.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина