https://ria.ru/20220523/obstrel-1790068841.html
Украинские националисты нанесли удар по селу в Херсонской области
Украинские националисты нанесли удар по селу в Херсонской области - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские националисты нанесли удар по селу в Херсонской области
Два человека, в том числе 14-летний подросток, погибли и около десяти получили ранения при обстреле села Белозерка в Херсонской области украинскими военными,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T05:58
2022-05-23T05:58
2022-05-23T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Два человека, в том числе 14-летний подросток, погибли и около десяти получили ранения при обстреле села Белозерка в Херсонской области украинскими военными, сообщили в Минобороны.Нападение произошло накануне, повреждены более десяти жилых домов.На место прибыли военная полиция и инженеры, которые проверили местность на наличие неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.В минувшую пятницу при обстрелах Белозерки погибли три мирных жителя и десять получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия
05:58 23.05.2022 (обновлено: 09:45 23.05.2022)
Украинские националисты нанесли удар по селу в Херсонской области
Украинские националисты обстреляли село Белозерка в Херсонской области, убиты два человека
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Два человека, в том числе 14-летний подросток, погибли и около десяти получили ранения при обстреле села Белозерка в Херсонской области украинскими военными, сообщили в Минобороны.
Нападение произошло накануне, повреждены более десяти жилых домов.
"Украинские националисты с направления Николаевской области произвели преступный обстрел населенного пункта Белозерка Херсонской области кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган". Всего по населенному пункту подразделениями ВСУ было выпущено восемь неуправляемых ракет", — говорится в сообщении.
На место прибыли военная полиция и инженеры, которые проверили местность на наличие неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.
В минувшую пятницу при обстрелах Белозерки погибли три мирных жителя и десять получили ранения.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины.