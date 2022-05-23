https://ria.ru/20220523/neft-1790203419.html

Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью

Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью - РИА Новости, 23.05.2022

Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью

Несмотря на попытки продемонстрировать максимальную поддержку Украине, Чехия еще долго не сможет отказаться от поставок российской нефти, поэтому дискуссии о... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:20

2022-05-23T16:20

2022-05-23T16:46

экономика

чехия

украина

германия

еврокомиссия

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки продемонстрировать максимальную поддержку Украине, Чехия еще долго не сможет отказаться от поставок российской нефти, поэтому дискуссии о целесообразности ее покупки неуместны. Об этом пишет сотрудник Центра экономического и рыночного анализа CETA Алеш Род в статье для Idnes.По его словам, пользователи Сети в последнее время стали часто спорить о том, на какой заправке продают "русскую нефть" и означает ли ее покупка поддержку спецоперации.Подобные разговоры лишены смысла по многим причинам, считает Род. Прежде всего диктовать продавцам, каким топливом им торговать, невозможно. Учитывая, что более половины поставок нефти приходятся на трубопровод "Дружба", заменить их в краткосрочной перспективе не представляется возможным: в Чехии попросту нет собственных месторождений и портов для масштабных перевозок.Готовое топливо в страну в основном экспортируют государства, которые сами зависят от российских поставок, — Германия, Австрия, Польша и Словакия. Для последних двух эта проблема носит еще более масштабный характер, чем для Чехии. Возвращаясь к вопросу о "правильности" заправок, эксперт напомнил, что на российской нефти отсутствуют какие-либо опознавательные таблички или надписи.Специалист подчеркнул, что зависимость от поставок из России по-прежнему велика и избавляться от нее придется длительное время. А те, кто утверждает обратное, "грешат против истины", подытожил он.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Евросоюзе в числе прочего заговорили об отказе от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго. В то же время некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие. В Германии заявили, что готовы поддержать новые ограничительные меры даже без участия Будапешта, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/prognoz-1790031389.html

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, чехия, украина, германия, еврокомиссия, россия, цены на нефть