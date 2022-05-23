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Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью - РИА Новости, 23.05.2022
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Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью
Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью - РИА Новости, 23.05.2022
Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью
Несмотря на попытки продемонстрировать максимальную поддержку Украине, Чехия еще долго не сможет отказаться от поставок российской нефти, поэтому дискуссии о... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:20
2022-05-23T16:46
экономика
чехия
украина
германия
еврокомиссия
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки продемонстрировать максимальную поддержку Украине, Чехия еще долго не сможет отказаться от поставок российской нефти, поэтому дискуссии о целесообразности ее покупки неуместны. Об этом пишет сотрудник Центра экономического и рыночного анализа CETA Алеш Род в статье для Idnes.По его словам, пользователи Сети в последнее время стали часто спорить о том, на какой заправке продают "русскую нефть" и означает ли ее покупка поддержку спецоперации.Подобные разговоры лишены смысла по многим причинам, считает Род. Прежде всего диктовать продавцам, каким топливом им торговать, невозможно. Учитывая, что более половины поставок нефти приходятся на трубопровод "Дружба", заменить их в краткосрочной перспективе не представляется возможным: в Чехии попросту нет собственных месторождений и портов для масштабных перевозок.Готовое топливо в страну в основном экспортируют государства, которые сами зависят от российских поставок, — Германия, Австрия, Польша и Словакия. Для последних двух эта проблема носит еще более масштабный характер, чем для Чехии. Возвращаясь к вопросу о "правильности" заправок, эксперт напомнил, что на российской нефти отсутствуют какие-либо опознавательные таблички или надписи.Специалист подчеркнул, что зависимость от поставок из России по-прежнему велика и избавляться от нее придется длительное время. А те, кто утверждает обратное, "грешат против истины", подытожил он.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Евросоюзе в числе прочего заговорили об отказе от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго. В то же время некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие. В Германии заявили, что готовы поддержать новые ограничительные меры даже без участия Будапешта, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/prognoz-1790031389.html
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экономика, чехия, украина, германия, еврокомиссия, россия, цены на нефть
16:20 23.05.2022 (обновлено: 16:46 23.05.2022)
 
Чехов призвали "не грешить против истины" и заправляться российской нефтью

Чешский экономист Род признал неуместными споры о том, можно ли покупать российскую нефть

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки продемонстрировать максимальную поддержку Украине, Чехия еще долго не сможет отказаться от поставок российской нефти, поэтому дискуссии о целесообразности ее покупки неуместны. Об этом пишет сотрудник Центра экономического и рыночного анализа CETA Алеш Род в статье для Idnes.
По его словам, пользователи Сети в последнее время стали часто спорить о том, на какой заправке продают "русскую нефть" и означает ли ее покупка поддержку спецоперации.
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Подобные разговоры лишены смысла по многим причинам, считает Род. Прежде всего диктовать продавцам, каким топливом им торговать, невозможно. Учитывая, что более половины поставок нефти приходятся на трубопровод "Дружба", заменить их в краткосрочной перспективе не представляется возможным: в Чехии попросту нет собственных месторождений и портов для масштабных перевозок.
Готовое топливо в страну в основном экспортируют государства, которые сами зависят от российских поставок, — Германия, Австрия, Польша и Словакия. Для последних двух эта проблема носит еще более масштабный характер, чем для Чехии. Возвращаясь к вопросу о "правильности" заправок, эксперт напомнил, что на российской нефти отсутствуют какие-либо опознавательные таблички или надписи.
"В условиях динамичного международного рынка даже самый лучший интернет-спорщик не распознает, что течет к нему в бак из заправочного пистолета", — отметил Род.
Специалист подчеркнул, что зависимость от поставок из России по-прежнему велика и избавляться от нее придется длительное время. А те, кто утверждает обратное, "грешат против истины", подытожил он.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Евросоюзе в числе прочего заговорили об отказе от российских нефти и газа. Так, шестой пакет санкций предусматривает введение нефтяного эмбарго. В то же время некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие. В Германии заявили, что готовы поддержать новые ограничительные меры даже без участия Будапешта, но предложение должно последовать со стороны Еврокомиссии.
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