https://ria.ru/20220523/natsvalyuta-1790161975.html
Путин заявил о положительном эффекте перехода на расчеты в нацвалютах
Путин заявил о положительном эффекте перехода на расчеты в нацвалютах - РИА Новости, 23.05.2022
Путин заявил о положительном эффекте перехода на расчеты в нацвалютах
Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля, объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:10
2022-05-23T14:10
2022-05-23T14:44
владимир путин
экономика
россия
москва
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля, объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются, заявил президент РФ Владимир Путин."Переход в торговле с нашими партнерами на национальную валюту, на рубли, дает о себе тоже знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть. Не в ущерб нашим партнерам. Выполняя все свои обязательства", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил, что Москва и Минск по многим товарным пунктам переходят на нацвалюту, и "это способствует укреплению рубля"."Для России и Белоруссии здесь нет ничего нового. Мы в национальных валютах торгуем давно, и объемы увеличиваются", - добавил президент России.
https://ria.ru/20220523/ekonomika-1790161869.html
россия
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белоруссия
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Путин о переходе на расчеты в нацвалюте по некоторым товарным группам
ПУТИН: ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В НАЦВАЛЮТАХ С ПАРТНЕРАМИ ДАЕТ ЭФФЕКТ, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ РУБЛЯ
2022-05-23T14:10
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PT1M05S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика, россия, москва, белоруссия, александр лукашенко
14:10 23.05.2022 (обновлено: 14:44 23.05.2022)
Путин заявил о положительном эффекте перехода на расчеты в нацвалютах
Путин: переход на расчеты в нацвалютах с партнерами укрепляет рубль