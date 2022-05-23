https://ria.ru/20220523/natsionalisty-1790251612.html

В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 23.05.2022

В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

Тридцать три украинских националиста уничтожены силами ДНР с начала текущих суток, также уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронированная машина,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:30

2022-05-23T19:30

2022-05-23T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Тридцать три украинских националиста уничтожены силами ДНР с начала текущих суток, также уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронированная машина, захвачены одна БПМ, зенитная установка и два бронетранспортера, сообщили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать три украинских националиста, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/obstrel-1790068841.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс