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В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/natsionalisty-1790251612.html
В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста - РИА Новости, 23.05.2022
В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста
Тридцать три украинских националиста уничтожены силами ДНР с начала текущих суток, также уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронированная машина,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:30
2022-05-23T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Тридцать три украинских националиста уничтожены силами ДНР с начала текущих суток, также уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронированная машина, захвачены одна БПМ, зенитная установка и два бронетранспортера, сообщили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать три украинских националиста, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790068841.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс
19:30 23.05.2022 (обновлено: 19:34 23.05.2022)
 
В ДНР за сутки уничтожили 33 украинских националиста

Народная милиция ДНР: за сутки силами республики уничтожены 33 украинских националиста

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" НМ ДНР
Самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" НМ ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Тридцать три украинских националиста уничтожены силами ДНР с начала текущих суток, также уничтожены восемь огневых точек, два танка, одна бронированная машина, захвачены одна БПМ, зенитная установка и два бронетранспортера, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили тридцать три украинских националиста, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную машину и одну бронированную машину. Захватили одну БПМ, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера", - говорится в сообщении ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадр с места обстрела села Белозерка в Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияДонбасс
 
 
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