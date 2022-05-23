20:49 23.05.2022 (обновлено: 20:59 23.05.2022)
Эрдоган не считает позицию Турции по расширению НАТО враждебной альянсу
Президент Эрдоган не считает позицию Турции по расширению НАТО враждебной альянсу
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 мая – РИА Новости. Позиция Турции по расширению НАТО не враждебна альянсу, Анкара берет за основу борьбу с террором, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
"Если желающие вступить в НАТО страны обратятся к истории, то увидят, что борьба Турции с угрозой, исходящей с Востока, имеет большой вклад и значение для них. В основе нашей позиции по расширению НАТО лежит не враждебность к альянсу, а наша четкая позиция по борьбе с террором", - заявил Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабмина.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.