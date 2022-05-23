https://ria.ru/20220523/nato-1790177495.html

Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России

Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России - РИА Новости, 23.05.2022

Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России

Лидеры Швеции и Финляндии не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:59

2022-05-23T14:59

2022-05-23T14:59

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евросоюз

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидеры Швеции и Финляндии не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Когда лидеры Финляндии и Швеции рванули в сторону НАТО, наверное, они не просчитали реакцию Турции", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".По словам постпреда, нынешнее правительство Швеции опирается на минимальное большинство в парламенте, которое по сути создано единственным голосом депутата, курдки по национальности."В Стокгольме, наверное, все-таки должны просчитать реакцию курдов, а это довольно многочисленая диаспора и в Швеции, и за ее пределами, если они их "сдадут", - добавил Чижов.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220523/konflikt-1790065787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, швеция, финляндия, турция, нато, россия, владимир чижов, евросоюз