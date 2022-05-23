Рейтинг@Mail.ru
Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/nato-1790177495.html
Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России
Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России - РИА Новости, 23.05.2022
Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России
Лидеры Швеции и Финляндии не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T14:59
2022-05-23T14:59
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
россия
владимир чижов
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидеры Швеции и Финляндии не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Когда лидеры Финляндии и Швеции рванули в сторону НАТО, наверное, они не просчитали реакцию Турции", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".По словам постпреда, нынешнее правительство Швеции опирается на минимальное большинство в парламенте, которое по сути создано единственным голосом депутата, курдки по национальности."В Стокгольме, наверное, все-таки должны просчитать реакцию курдов, а это довольно многочисленая диаспора и в Швеции, и за ее пределами, если они их "сдадут", - добавил Чижов.Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
https://ria.ru/20220523/konflikt-1790065787.html
швеция
финляндия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, финляндия, турция, нато, россия, владимир чижов, евросоюз
14:59 23.05.2022
 
Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции, заявил постпред России

Постпред Чижов: Швеция и Финляндия не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидеры Швеции и Финляндии не просчитали реакцию Турции на их вступление в НАТО, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Когда лидеры Финляндии и Швеции рванули в сторону НАТО, наверное, они не просчитали реакцию Турции", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам
По словам постпреда, нынешнее правительство Швеции опирается на минимальное большинство в парламенте, которое по сути создано единственным голосом депутата, курдки по национальности.
"В Стокгольме, наверное, все-таки должны просчитать реакцию курдов, а это довольно многочисленая диаспора и в Швеции, и за ее пределами, если они их "сдадут", - добавил Чижов.
Ранее газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Страны не могут быть приняты в альянс без единогласного одобрения всех его членов.
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 03:23
В Германии предложили "рискнуть конфликтом" с Эрдоганом из-за НАТО
 
В миреШвецияФинляндияТурцияНАТОРоссияВладимир ЧижовЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала