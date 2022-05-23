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Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.05.2022
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Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы
Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.05.2022
Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы
Звери, птицы вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы после зимовки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:43
2022-05-23T17:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
животные
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Звери, птицы вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы после зимовки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока животные зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их "квартиры" на природных территориях к летнему сезону. Вольеры покрасили, провели в них мелкий или капитальный ремонт, генеральную уборку и дезинфекцию. Дома для птиц оборудовали присадами и насестами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Кузьминках-Люблино живут белки, семь видов фазанов, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры. В Царицыне можно увидеть филина, фазанов, гусей, индюков, утку хохлатую и куриц с петухом. В Тропаревском обитают куры минорки и домашние, фазан даурский и индейка бронзовая. В Доме лани компанию ланям европейским составляют фазаны, куры домашние, индюки, цесарки, мускусные утки и кролики.Уточняется, что в Серебряный Бор вернулись павлины, гуси и фазаны. В Битцевском лесу можно увидеть белок, коз, овец, карликовых кур бентамки и фазанов. В Царской пасеке обитают ушастая сова, серая неясыть, филины.
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городское хозяйство москвы, москва, животные
17:43 23.05.2022
 

Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы

CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Посетители вольерного комплекса
Посетители вольерного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
CC BY-SA 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Звери, птицы вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы после зимовки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пока животные зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их "квартиры" на природных территориях к летнему сезону. Вольеры покрасили, провели в них мелкий или капитальный ремонт, генеральную уборку и дезинфекцию. Дома для птиц оборудовали присадами и насестами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Кузьминках-Люблино живут белки, семь видов фазанов, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры. В Царицыне можно увидеть филина, фазанов, гусей, индюков, утку хохлатую и куриц с петухом. В Тропаревском обитают куры минорки и домашние, фазан даурский и индейка бронзовая. В Доме лани компанию ланям европейским составляют фазаны, куры домашние, индюки, цесарки, мускусные утки и кролики.
Уточняется, что в Серебряный Бор вернулись павлины, гуси и фазаны. В Битцевском лесу можно увидеть белок, коз, овец, карликовых кур бентамки и фазанов. В Царской пасеке обитают ушастая сова, серая неясыть, филины.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваЖивотные
 
 
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