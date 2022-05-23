https://ria.ru/20220523/moskva-1790224991.html

Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы

Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы - РИА Новости, 23.05.2022

Животные вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы

Звери, птицы вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы после зимовки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:43

2022-05-23T17:43

2022-05-23T17:43

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Звери, птицы вернулись в вольерные комплексы на природных территориях Москвы после зимовки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пока животные зимовали в утепленных крытых вольерах, специалисты подготовили их "квартиры" на природных территориях к летнему сезону. Вольеры покрасили, провели в них мелкий или капитальный ремонт, генеральную уборку и дезинфекцию. Дома для птиц оборудовали присадами и насестами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Кузьминках-Люблино живут белки, семь видов фазанов, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры. В Царицыне можно увидеть филина, фазанов, гусей, индюков, утку хохлатую и куриц с петухом. В Тропаревском обитают куры минорки и домашние, фазан даурский и индейка бронзовая. В Доме лани компанию ланям европейским составляют фазаны, куры домашние, индюки, цесарки, мускусные утки и кролики.Уточняется, что в Серебряный Бор вернулись павлины, гуси и фазаны. В Битцевском лесу можно увидеть белок, коз, овец, карликовых кур бентамки и фазанов. В Царской пасеке обитают ушастая сова, серая неясыть, филины.

https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, животные