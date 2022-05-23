https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html

Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"

Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу" - РИА Новости, 23.05.2022

Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"

Ключевые экологические проекты в Москве не будут "ставить на паузу", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:18

2022-05-23T17:18

2022-05-23T17:18

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москва

экология в россии

антон кульбачевский

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ключевые экологические проекты в Москве не будут "ставить на паузу", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Глава департамента отметил, что главная задача - устойчивость экономики, и "две буквы Э - экология и экономика - родственные души, нельзя их разъединять"."Экологическое благополучие и цели, связанные с этим, нельзя "поставить на паузу". Всё, что было запланировано, я за Москву говорю, то, что запланировано в бюджете, мы не собираемся сворачивать, будем реализовывать. Это и очистные сооружения, и электрический транспорт, и реорганизация промышленных зон, и ещё много экологических аспектов, от которых мы отказываться не будем, несмотря на тяжёлые времена", - сказал Кульбачевский, выступая с докладом на пленарном заседании XIII Международного форума "Экология".

https://ria.ru/20220520/moskva-1789728478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экология в россии, антон кульбачевский