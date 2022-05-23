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Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу" - РИА Новости, 23.05.2022
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Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"
Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу" - РИА Новости, 23.05.2022
Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"
Ключевые экологические проекты в Москве не будут "ставить на паузу", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:18
2022-05-23T17:18
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москва
экология в россии
антон кульбачевский
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ключевые экологические проекты в Москве не будут "ставить на паузу", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Глава департамента отметил, что главная задача - устойчивость экономики, и "две буквы Э - экология и экономика - родственные души, нельзя их разъединять"."Экологическое благополучие и цели, связанные с этим, нельзя "поставить на паузу". Всё, что было запланировано, я за Москву говорю, то, что запланировано в бюджете, мы не собираемся сворачивать, будем реализовывать. Это и очистные сооружения, и электрический транспорт, и реорганизация промышленных зон, и ещё много экологических аспектов, от которых мы отказываться не будем, несмотря на тяжёлые времена", - сказал Кульбачевский, выступая с докладом на пленарном заседании XIII Международного форума "Экология".
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москва, экология в россии, антон кульбачевский
17:18 23.05.2022
 

Кульбачевский: ключевые экопроекты в Москве не будут "ставить на паузу"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПешеходный переход на пересечение Хохловского и Подкопаевского переулков
Пешеходный переход на пересечение Хохловского и Подкопаевского переулков - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ключевые экологические проекты в Москве не будут "ставить на паузу", сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Глава департамента отметил, что главная задача - устойчивость экономики, и "две буквы Э - экология и экономика - родственные души, нельзя их разъединять".
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"Экологическое благополучие и цели, связанные с этим, нельзя "поставить на паузу". Всё, что было запланировано, я за Москву говорю, то, что запланировано в бюджете, мы не собираемся сворачивать, будем реализовывать. Это и очистные сооружения, и электрический транспорт, и реорганизация промышленных зон, и ещё много экологических аспектов, от которых мы отказываться не будем, несмотря на тяжёлые времена", - сказал Кульбачевский, выступая с докладом на пленарном заседании XIII Международного форума "Экология".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЭкология в РоссииАнтон Кульбачевский
 
 
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