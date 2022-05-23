https://ria.ru/20220523/moshenniki-1790064129.html
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток - РИА Новости, 23.05.2022
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток
На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T01:16
2022-05-23T01:16
2022-05-23T02:19
россия
авто
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число владельцев - лучше, чтобы он был один. При этом обратите внимание, что после трех лет эксплуатации у большинства машин истекает официальная гарантия, рассказал “Прайм” директор “Авилон Автомобили с пробегом” Николай Баскаков.Проблемы вероятны, если прежний хозяин задумал продать машину из-за технических проблем, возникших или вскрывшихся во время эксплуатации. “В дальнейшем, в случае поломки новому владельцу уже не смогут провести ремонт по гарантии, что может ощутимо отразиться на его бюджете, если неисправность окажется серьезной и ремонт потребует значительных затрат”, - указал автоэксперт.Прочие рекомендации при покупке трехлетних авто схожи с теми, которыми стоит руководствоваться на рынке машин с пробегом. Для того, чтобы опознать скрученный пробег, следует не только изучить данные бортового компьютера и официальных дилеров, но и осмотреть салон машины. Потертости руля, сидений и внутреннего покрытия могут рассказать о многом. При покупке машины с рук не всегда можно проверить историю владения, данные о кредитах и прочих ограничений, поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, советует Баскаков.
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россия, авто
01:16 23.05.2022 (обновлено: 02:19 23.05.2022)
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток
Эксперт Баскаков указал на окончание срока гарантии при покупке трехлетнего автомобиля
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости.
На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число владельцев - лучше, чтобы он был один. При этом обратите внимание, что после трех лет эксплуатации у большинства машин истекает официальная гарантия, рассказал
“Прайм” директор “Авилон Автомобили с пробегом” Николай Баскаков.
Проблемы вероятны, если прежний хозяин задумал продать машину из-за технических проблем, возникших или вскрывшихся во время эксплуатации. “В дальнейшем, в случае поломки новому владельцу уже не смогут провести ремонт по гарантии, что может ощутимо отразиться на его бюджете, если неисправность окажется серьезной и ремонт потребует значительных затрат”, - указал автоэксперт.
Прочие рекомендации при покупке трехлетних авто схожи с теми, которыми стоит руководствоваться на рынке машин с пробегом. Для того, чтобы опознать скрученный пробег, следует не только изучить данные бортового компьютера и официальных дилеров, но и осмотреть салон машины. Потертости руля, сидений и внутреннего покрытия могут рассказать о многом. При покупке машины с рук не всегда можно проверить историю владения, данные о кредитах и прочих ограничений, поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, советует Баскаков.