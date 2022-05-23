Рейтинг@Mail.ru
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/moshenniki-1790064129.html
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток - РИА Новости, 23.05.2022
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток
На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T01:16
2022-05-23T02:19
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150470/75/1504707531_0:385:4308:2808_1920x0_80_0_0_dc4f00d3cf822e85e3d4ee5215e7fa12.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число владельцев - лучше, чтобы он был один. При этом обратите внимание, что после трех лет эксплуатации у большинства машин истекает официальная гарантия, рассказал “Прайм” директор “Авилон Автомобили с пробегом” Николай Баскаков.Проблемы вероятны, если прежний хозяин задумал продать машину из-за технических проблем, возникших или вскрывшихся во время эксплуатации. “В дальнейшем, в случае поломки новому владельцу уже не смогут провести ремонт по гарантии, что может ощутимо отразиться на его бюджете, если неисправность окажется серьезной и ремонт потребует значительных затрат”, - указал автоэксперт.Прочие рекомендации при покупке трехлетних авто схожи с теми, которыми стоит руководствоваться на рынке машин с пробегом. Для того, чтобы опознать скрученный пробег, следует не только изучить данные бортового компьютера и официальных дилеров, но и осмотреть салон машины. Потертости руля, сидений и внутреннего покрытия могут рассказать о многом. При покупке машины с рук не всегда можно проверить историю владения, данные о кредитах и прочих ограничений, поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, советует Баскаков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/avto-1789724797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150470/75/1504707531_226:0:3970:2808_1920x0_80_0_0_f88d28380a5aeadf8a373cfdaab59082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, авто
01:16 23.05.2022 (обновлено: 02:19 23.05.2022)
 
Автоэксперт указал покупателям авто на риски машин-трехлеток

Эксперт Баскаков указал на окончание срока гарантии при покупке трехлетнего автомобиля

© Fotolia / MirkoПокупка подержанного автомобиля
Покупка подержанного автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Fotolia / Mirko
Покупка подержанного автомобиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. На рынке подержанных авто максимальным спросом обычно пользуются “свежие” модели в возрасте 2-3 лет. Важен также сравнительно небольшой пробег и число владельцев - лучше, чтобы он был один. При этом обратите внимание, что после трех лет эксплуатации у большинства машин истекает официальная гарантия, рассказал “Прайм” директор “Авилон Автомобили с пробегом” Николай Баскаков.
Проблемы вероятны, если прежний хозяин задумал продать машину из-за технических проблем, возникших или вскрывшихся во время эксплуатации. “В дальнейшем, в случае поломки новому владельцу уже не смогут провести ремонт по гарантии, что может ощутимо отразиться на его бюджете, если неисправность окажется серьезной и ремонт потребует значительных затрат”, - указал автоэксперт.
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 02:00Сказано в эфире
Почему автомобили не дешевеют при росте курса рубля? Мнение эксперта
Прочие рекомендации при покупке трехлетних авто схожи с теми, которыми стоит руководствоваться на рынке машин с пробегом. Для того, чтобы опознать скрученный пробег, следует не только изучить данные бортового компьютера и официальных дилеров, но и осмотреть салон машины. Потертости руля, сидений и внутреннего покрытия могут рассказать о многом. При покупке машины с рук не всегда можно проверить историю владения, данные о кредитах и прочих ограничений, поэтому лучше обратиться к официальным дилерам, советует Баскаков.
 
РоссияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала