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Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
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Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД
Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022
Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД
Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая учитывает соблюдение принципа нейтралитета республики, заявил журналистам глава РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T16:23
2022-05-23T16:23
в мире
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая учитывает соблюдение принципа нейтралитета республики, заявил журналистам глава молдавского министерства иностранных дел Даниел Водэ.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы."Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках "Партнерства ради мира". Одним из центральных элементов этого партнерства является важность соблюдения принципа конституционного нейтралитета нашей страны всеми вовлеченными сторонами", - сообщил Водэ, комментируя возможность поставок оружия от стран Альянса. По его словам, Молдавия поддерживает отношения сотрудничества в области безопасности и обороны с рядом партнеров."Целью этого диалога является как участие в усилиях по обеспечению международного мира и безопасности, так и обеспечение необходимых оборонных возможностей вооруженных сил для противодействия потенциальным угрозам безопасности. Эти действия являются частью целей продвижения наших национальных интересов", - добавил Водэ.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20220309/nato-1777220235.html
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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в мире, молдавия, нато
16:23 23.05.2022
 
Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД

Глава МИД Молдавии Водэ: сотрудничество с НАТО происходит с соблюдением нейтралитета

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая учитывает соблюдение принципа нейтралитета республики, заявил журналистам глава молдавского министерства иностранных дел Даниел Водэ.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
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"Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках "Партнерства ради мира". Одним из центральных элементов этого партнерства является важность соблюдения принципа конституционного нейтралитета нашей страны всеми вовлеченными сторонами", - сообщил Водэ, комментируя возможность поставок оружия от стран Альянса. По его словам, Молдавия поддерживает отношения сотрудничества в области безопасности и обороны с рядом партнеров.
"Целью этого диалога является как участие в усилиях по обеспечению международного мира и безопасности, так и обеспечение необходимых оборонных возможностей вооруженных сил для противодействия потенциальным угрозам безопасности. Эти действия являются частью целей продвижения наших национальных интересов", - добавил Водэ.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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