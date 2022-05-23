https://ria.ru/20220523/moldaviya-1790204734.html

Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД

Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД - РИА Новости, 23.05.2022

Молдавия сотрудничает с НАТО с соблюдением нейтралитета, заявил глава МИД

Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая учитывает соблюдение принципа нейтралитета республики, заявил журналистам глава РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T16:23

2022-05-23T16:23

2022-05-23T16:23

в мире

молдавия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая учитывает соблюдение принципа нейтралитета республики, заявил журналистам глава молдавского министерства иностранных дел Даниел Водэ.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы."Наше сотрудничество с НАТО осуществляется в рамках "Партнерства ради мира". Одним из центральных элементов этого партнерства является важность соблюдения принципа конституционного нейтралитета нашей страны всеми вовлеченными сторонами", - сообщил Водэ, комментируя возможность поставок оружия от стран Альянса. По его словам, Молдавия поддерживает отношения сотрудничества в области безопасности и обороны с рядом партнеров."Целью этого диалога является как участие в усилиях по обеспечению международного мира и безопасности, так и обеспечение необходимых оборонных возможностей вооруженных сил для противодействия потенциальным угрозам безопасности. Эти действия являются частью целей продвижения наших национальных интересов", - добавил Водэ.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20220309/nato-1777220235.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато