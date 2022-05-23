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Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/miny-1790246409.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 23.05.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:59
2022-05-23T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сцкк
донецкая народная республика
стирол
горловка
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало пять обстрелов Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 82 и 120 миллиметров, снарядов калибром 122 миллиметра и гранаты из СПГ.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/dnr-1790243470.html
https://ria.ru/20220523/obstrel-1790237377.html
украина
донецкая народная республика
горловка
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в мире, владимир путин, украина, сцкк, донецкая народная республика, стирол, горловка, ситуация в днр и лнр
18:59 23.05.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Горловку

СЦКК: ВСУ выпустили десять мин калибром 82 миллиметра по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, выпустив 10 мин калибром 82 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 18:41Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Зайцево Южное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало пять обстрелов Горловки со стороны украинских войск с применением мин калибром 82 и 120 миллиметров, снарядов калибром 122 миллиметра и гранаты из СПГ.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 18:17Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Пантелеймоновке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаСЦККДонецкая Народная РеспубликаСтиролГорловкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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