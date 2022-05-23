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В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов - РИА Новости, 23.05.2022
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В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов - РИА Новости, 23.05.2022
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов
В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:27
2022-05-23T15:47
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в российских медучреждениях "закачиваются реагенты для проведения медицинских анализов"."В настоящее время в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования. С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в Москве представлен широкий спектр лабораторного оборудования различных производителей, на котором выполняются необходимые лабораторные исследования.
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общество, москва, здоровье - общество
15:27 23.05.2022 (обновлено: 15:47 23.05.2022)
 
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов

В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов для лабораторных исследований

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборант проводит исследование ДНК в научно-лабораторном комплексе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в российских медучреждениях "закачиваются реагенты для проведения медицинских анализов".
"В настоящее время в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования. С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в Москве представлен широкий спектр лабораторного оборудования различных производителей, на котором выполняются необходимые лабораторные исследования.
Медицинский работник держит в руке шприц - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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