https://ria.ru/20220523/meditsina-1790188426.html

В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов

В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов - РИА Новости, 23.05.2022

В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов

В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:27

2022-05-23T15:27

2022-05-23T15:47

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в российских медучреждениях "закачиваются реагенты для проведения медицинских анализов"."В настоящее время в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования. С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в Москве представлен широкий спектр лабораторного оборудования различных производителей, на котором выполняются необходимые лабораторные исследования.

https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, здоровье - общество