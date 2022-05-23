https://ria.ru/20220523/meditsina-1790188426.html
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов - РИА Новости, 23.05.2022
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов
В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:27
2022-05-23T15:27
2022-05-23T15:47
общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в российских медучреждениях "закачиваются реагенты для проведения медицинских анализов"."В настоящее время в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования. С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в Москве представлен широкий спектр лабораторного оборудования различных производителей, на котором выполняются необходимые лабораторные исследования.
https://ria.ru/20220523/privivki-1790139223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, здоровье - общество
15:27 23.05.2022 (обновлено: 15:47 23.05.2022)
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов
В Депздраве Москвы опровергли сообщения о дефиците реагентов для лабораторных исследований
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В медицинских организациях Москвы проводятся все необходимые лабораторные исследования, нужные реагенты закупили еще в феврале-марте, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.
Газета "Ведомости" писала в понедельник, что в российских медучреждениях "закачиваются реагенты для проведения медицинских анализов".
"В настоящее время в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы
проводятся все необходимые лабораторные исследования. С целью создания товарного запаса медицинские организации осуществили закупки всех необходимых реагентов и расходных материалов для лабораторий в феврале и марте текущего года", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в Москве представлен широкий спектр лабораторного оборудования различных производителей, на котором выполняются необходимые лабораторные исследования.