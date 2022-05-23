ВСУ в Мариуполе оставили осколочные мины с растяжками, рассказал сапер
Сапер рассказал, что ВСУ оставили осколочные мины с растяжками в жилых районах Мариуполя
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 23 мая – РИА Новости. Украинские войска оставили в жилых районах Мариуполя большое количество противопехотных осколочных мин натяжного действия, сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот".
"Обнаружены две кассетные мины ПОМ-2 "Отек". Мина осколочная, кругового поражения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разминирование территории, прилегающей к металлургическому комбинату "Азовсталь", где на днях сдались в плен остатки группировки противника, производится с помощью тяжелых гусеничных машин или путем подрыва. Датчики цели у мин не требуют большого усилия и срабатывают при любом неосторожном прикосновении, а зона сплошного поражения осколками составляет минимум десять метров.
"Немало животных здесь подрывается на подобном типе боеприпаса", - сообщил сапер.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.