https://ria.ru/20220523/mariupol-1790120513.html

ВСУ в Мариуполе оставили осколочные мины с растяжками, рассказал сапер

ВСУ в Мариуполе оставили осколочные мины с растяжками, рассказал сапер - РИА Новости, 23.05.2022

ВСУ в Мариуполе оставили осколочные мины с растяжками, рассказал сапер

Украинские войска оставили в жилых районах Мариуполя большое количество противопехотных осколочных мин натяжного действия, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:01

2022-05-23T12:01

2022-05-23T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790104837_418:413:3178:1965_1920x0_80_0_0_60eb12c89f337d5f6a4127529d4e2107.jpg

МАРИУПОЛЬ (ДНР), 23 мая – РИА Новости. Украинские войска оставили в жилых районах Мариуполя большое количество противопехотных осколочных мин натяжного действия, сообщил РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным "Крот"."Обнаружены две кассетные мины ПОМ-2 "Отек". Мина осколочная, кругового поражения", - сказал собеседник агентства.По его словам, разминирование территории, прилегающей к металлургическому комбинату "Азовсталь", где на днях сдались в плен остатки группировки противника, производится с помощью тяжелых гусеничных машин или путем подрыва. Датчики цели у мин не требуют большого усилия и срабатывают при любом неосторожном прикосновении, а зона сплошного поражения осколками составляет минимум десять метров."Немало животных здесь подрывается на подобном типе боеприпаса", - сообщил сапер.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220523/rastyazhka-1790099276.html

https://ria.ru/20220523/most-1790113421.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, донецкая народная республика