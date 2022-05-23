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СМИ стало известно новое название McDonald's в России - РИА Новости, 23.05.2022
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СМИ стало известно новое название McDonald's в России
СМИ стало известно новое название McDonald's в России - РИА Новости, 23.05.2022
СМИ стало известно новое название McDonald's в России
Рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работу в России под брендом Mc, сообщили "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:22
2022-05-23T14:07
экономика
россия
украина
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работу в России под брендом Mc, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.Буква "М" при этом может остаться фирменной. Кардинальных изменений в меню, по информации собеседника СМИ, не предвидится, а названия блюд, скорее всего, будут максимально схожи с традиционными для этой сети."Судя по сделке, у американской компании есть опцион: через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно", — отмечается в материале.В начале марта корпорация McDonald's временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор компании Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.Позже стало известно, что McDonald's продаст бизнес прежнему лицензиату Александру Говору. Согласно договору, он будет управлять заведениями под новым брендом.
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экономика, россия, украина, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, сша
13:22 23.05.2022 (обновлено: 14:07 23.05.2022)
 
СМИ стало известно новое название McDonald's в России

"Известия": сеть McDonald's будет работать в России под названием Mc

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonald's продолжат работу в России под брендом Mc, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
Буква "М" при этом может остаться фирменной. Кардинальных изменений в меню, по информации собеседника СМИ, не предвидится, а названия блюд, скорее всего, будут максимально схожи с традиционными для этой сети.
"Судя по сделке, у американской компании есть опцион: через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно", — отмечается в материале.
В начале марта корпорация McDonald's временно закрыла в России 850 ресторанов из-за ситуации на Украине и приостановила все операции на рынке. В качестве причины генеральный директор компании Крис Кемпчински назвал отсутствие возможности "гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента на предприятиях и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Несмотря на это, всем 62 тысячам российских сотрудников сети продолжают выплачивать заработную плату.
Позже стало известно, что McDonald's продаст бизнес прежнему лицензиату Александру Говору. Согласно договору, он будет управлять заведениями под новым брендом.
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