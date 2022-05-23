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Негде жить и нет работы: украинских беженцев ждут большие проблемы в Латвии - РИА Новости, 23.05.2022
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Негде жить и нет работы: украинских беженцев ждут большие проблемы в Латвии
Негде жить и нет работы: украинских беженцев ждут большие проблемы в Латвии - РИА Новости, 23.05.2022
Негде жить и нет работы: украинских беженцев ждут большие проблемы в Латвии
Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются прибывшие в Латвию украинцы, связаны с поиском работы и жилья, заявила член правления общества Gribu palīdzēt... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:21
2022-05-23T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
латвия
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются прибывшие в Латвию украинцы, связаны с поиском работы и жилья, заявила член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне в интервью Латвийскому радио.По ее словам, в первые 90 дней после начала украинского кризиса правительство Латвии и местные негосударственные организации сделали многое для помощи беженцам, однако неясен вопрос, как проблемы переселенцев будут решаться в будущем.Якобсоне пояснила, что проблемы с поиском работы и жилья отягчаются тем, что среди беженцев преобладают женщины с детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями."Возможно, что кто-то из них сможет выйти на рынок труда, но большинство — нет", — добавила эксперт.Она уточнила, что рынок жилья в Латвии в целом ограничен, а многие собственники не хотят принимать украинцев, так как планируют сдать свои объекты на длительный срок. Также при заключении договоров арендодатели хотят получить залог, и не все беженцы располагают такой суммой.Якобсоне добавила, что у правительства есть "хорошие решения" жилищного вопроса украинцев, однако подчеркнула, что они пока не заработали, а сроки поджимают.С начала российской спецоперации на Украине Латвия ввела 90-дневный срок, в течение которого беженцы из республики могли получать бесплатное жилье и питание. Правительство и сейм не планируют продлевать этот срок, и если переселенцы не найдут работу, им будет выплачиваться только субсидия в размере ста евро.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220513/riga-1788394104.html
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в мире, латвия, украина
18:21 23.05.2022 (обновлено: 19:19 23.05.2022)
 
Негде жить и нет работы: украинских беженцев ждут большие проблемы в Латвии

Латвийское радио: украинские беженцы в Латвии могут остаться на улице и без работы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самые большие проблемы, с которыми сталкиваются прибывшие в Латвию украинцы, связаны с поиском работы и жилья, заявила член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem Линда Якобсоне в интервью Латвийскому радио.
По ее словам, в первые 90 дней после начала украинского кризиса правительство Латвии и местные негосударственные организации сделали многое для помощи беженцам, однако неясен вопрос, как проблемы переселенцев будут решаться в будущем.
Якобсоне пояснила, что проблемы с поиском работы и жилья отягчаются тем, что среди беженцев преобладают женщины с детьми, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
"Возможно, что кто-то из них сможет выйти на рынок труда, но большинство — нет", — добавила эксперт.
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Она уточнила, что рынок жилья в Латвии в целом ограничен, а многие собственники не хотят принимать украинцев, так как планируют сдать свои объекты на длительный срок. Также при заключении договоров арендодатели хотят получить залог, и не все беженцы располагают такой суммой.
Якобсоне добавила, что у правительства есть "хорошие решения" жилищного вопроса украинцев, однако подчеркнула, что они пока не заработали, а сроки поджимают.
С начала российской спецоперации на Украине Латвия ввела 90-дневный срок, в течение которого беженцы из республики могли получать бесплатное жилье и питание. Правительство и сейм не планируют продлевать этот срок, и если переселенцы не найдут работу, им будет выплачиваться только субсидия в размере ста евро.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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