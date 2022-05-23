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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.05.2022
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:36
2022-05-23T19:36
2022-05-23T19:36
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал ниже 58 рублей, евро опустился до 60,1
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.
В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.
Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.