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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220523/kurs-1790252468.html
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.05.2022
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей
Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T19:36
2022-05-23T19:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
доллар
курс доллара
евро
рубль
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют
19:36 23.05.2022
 
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов упал ниже 58 рублей, евро опустился до 60,1

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.
В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.
Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаДолларКурс доллараевроРубльКурс рубляВалютаДинамика курсов валют
 
 
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