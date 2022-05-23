https://ria.ru/20220523/kurs-1790252468.html

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей - РИА Новости, 23.05.2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 58 рублей

Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T19:36

2022-05-23T19:36

2022-05-23T19:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

доллар

курс доллара

евро

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Рубль вырос в понедельник к доллару – до уровня 57,87 рубля, евро упал до 60,1 рубля на фоне сохранившихся высокими объемов торгов, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 2,37 рубля, до 57,87 рубля, евро - на 2,7 рубля, до 60,1 рубля.В ходе торгов евро падал до 58,27 рубля – минимума с июня 2015 года.Объем торгов валютой США расчетами "завтра" составил 2,7 миллиарда долларов, европейской – около 2,5 миллиарда евро.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская биржа, доллар, курс доллара, евро, рубль, курс рубля, валюта, динамика курсов валют