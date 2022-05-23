https://ria.ru/20220523/kosachev-1790072142.html

Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась

Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась - РИА Новости, 23.05.2022

Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась

"Холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T07:59

2022-05-23T07:59

2022-05-23T07:59

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его мнению, коллективный Запад утратил монополию на власть с появлением Советской России, а затем и СССР. Косачев заявил, что проблему СССР Запад решал экономическими блокадами, затем натравливанием гитлеровской Германии, а затем снова санкциями и бойкотами, однако главным образом - созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений.По его мнению, Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев назвал историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.Косачев заявил, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркнул, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы."Россию последовательно лишали свободы выбора, провоцируя на единственно возможную ответную реакцию. Этап первый - игнорирование проблем русскоязычного населения и иных меньшинств в постсоветских странах. Этап второй - расширение НАТО на Восточную Европу. Этап третий - втягивание соседей России в зону западного влияния. Этап четвёртый - организация прозападных "цветных революций" в соответствующих странах", - подчеркнул Косачев.Он добавил, что Россия все время последовательно избегала конфронтации, предлагая взаимоприемлемые конструкции безопасности и сотрудничества, но Западу ему "нужна была только война и победа в ней над Россией".По его словам, "холодная война" по выбору Запада не прекращалась, но она ведётся только с западной стороны и потому она не могла не перерасти в горячую фазу."В навязанной человечеству войне Западу не победить. И украинский сюжет в этом смысле действительно судьбоносен для всего человечества. Что и понимает значительно большая его часть, чем четыре десятка западных стран и их сателлитов - союзников по очередному "крестовому походу" на остальной мир", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220523/yaponiya-1790069372.html

https://ria.ru/20220523/tiran-1790069238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша