https://ria.ru/20220523/kosachev-1790072142.html
Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась
Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась - РИА Новости, 23.05.2022
Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась
"Холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T07:59
2022-05-23T07:59
2022-05-23T07:59
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По его мнению, коллективный Запад утратил монополию на власть с появлением Советской России, а затем и СССР. Косачев заявил, что проблему СССР Запад решал экономическими блокадами, затем натравливанием гитлеровской Германии, а затем снова санкциями и бойкотами, однако главным образом - созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений.По его мнению, Россия сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев назвал историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.Косачев заявил, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркнул, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы."Россию последовательно лишали свободы выбора, провоцируя на единственно возможную ответную реакцию. Этап первый - игнорирование проблем русскоязычного населения и иных меньшинств в постсоветских странах. Этап второй - расширение НАТО на Восточную Европу. Этап третий - втягивание соседей России в зону западного влияния. Этап четвёртый - организация прозападных "цветных революций" в соответствующих странах", - подчеркнул Косачев.Он добавил, что Россия все время последовательно избегала конфронтации, предлагая взаимоприемлемые конструкции безопасности и сотрудничества, но Западу ему "нужна была только война и победа в ней над Россией".По его словам, "холодная война" по выбору Запада не прекращалась, но она ведётся только с западной стороны и потому она не могла не перерасти в горячую фазу."В навязанной человечеству войне Западу не победить. И украинский сюжет в этом смысле действительно судьбоносен для всего человечества. Что и понимает значительно большая его часть, чем четыре десятка западных стран и их сателлитов - союзников по очередному "крестовому походу" на остальной мир", - заключил Косачев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша
Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась
Вице-спикер Совета Федерации Косачев заявил, что "холодная война" не прекращалась
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
"Холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала, заявил
вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По его мнению, коллективный Запад утратил монополию на власть с появлением Советской России
, а затем и СССР
. Косачев заявил, что проблему СССР Запад решал экономическими блокадами, затем натравливанием гитлеровской Германии, а затем снова санкциями и бойкотами, однако главным образом - созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений.
"Сейчас этот период принято называть "холодной войной". Политики спорят, закончилась ли она по завершении эпохи межблокового противостояния. Мой ответ - нет. Было "перемирие" 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По его мнению, Россия
сосредотачивалась и искала ответ на вопрос, каким должен стать мир и какое место в нем будет за Россией. Косачев назвал историю последних двух десятилетий временем осознания ответственности РФ за происходящее после капитуляции перед Западом Восточной Европы и некоторых соседей по бывшему СССР.
Косачев заявил, что Запад никогда не оставлял цели обратить исход "холодной войны" только в свою пользу. По его словам, когда события пошли не по плану, выбор был сделан в пользу возобновления противостояния. Он подчеркнул, что, во всяком случае, речь о безоговорочной капитуляции мира перед Западом не идёт, а потому потребовалась новая конфронтация для окончательной победы.
"Россию последовательно лишали свободы выбора, провоцируя на единственно возможную ответную реакцию. Этап первый - игнорирование проблем русскоязычного населения и иных меньшинств в постсоветских странах. Этап второй - расширение НАТО
на Восточную Европу
. Этап третий - втягивание соседей России в зону западного влияния. Этап четвёртый - организация прозападных "цветных революций" в соответствующих странах", - подчеркнул Косачев.
Он добавил, что Россия все время последовательно избегала конфронтации, предлагая взаимоприемлемые конструкции безопасности и сотрудничества, но Западу ему "нужна была только война и победа в ней над Россией".
"Отсюда - радикальное искажение Западом сути событий на Украине
. Переворот назван демократической революцией, не принявшие его граждане - преступниками, а неонацистские радикалы - борцами за свободу. Если бы Запад хотя бы один раз потребовал соблюдения Минских соглашений от Киева
, а не от Москвы
, нынешний кризис мог бы быть предотвращён. Если бы Запад увидел бы в жителях Крыма и Донбасса
не сепаратистов, а обычных людей со их неотъемлемыми правами и таким же неотъемлемым чувством собственного достоинства, не подлежащего перепродаже - события пошли бы совершенно другим путём", - заявил Косачев.
По его словам, "холодная война" по выбору Запада не прекращалась, но она ведётся только с западной стороны и потому она не могла не перерасти в горячую фазу.
"В навязанной человечеству войне Западу не победить. И украинский сюжет в этом смысле действительно судьбоносен для всего человечества. Что и понимает значительно большая его часть, чем четыре десятка западных стран и их сателлитов - союзников по очередному "крестовому походу" на остальной мир", - заключил Косачев.