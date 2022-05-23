https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790094958.html

Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5

Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5 - РИА Новости, 23.05.2022

Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5

Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:17

2022-05-23T10:17

2022-05-23T10:17

распространение коронавируса

в мире

индия

тамилнад

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон"."Девятнадцатилетняя женщина из штата Тамилнад была заражена вариантом BA.4 вируса SARS CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и она был полностью вакцинирована. В анамнезе у пациента не было путешествий… 80-летний мужчина из штата Телангана дал положительный результат на вариант BA.5 SARS-CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и он был полностью вакцинирован. В анамнезе у пациента не было путешествий", - говорится в сообщении консорциума.В качестве меры предосторожности проводится отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5, сообщил консорциум.Штамм "омикрон" стал причиной третьей волны коронавируса в Индии в январе этого года. Максимальный суточный прирост больных COVID за время этой волны составлял 347,2 тысячи человек. Число заболевших начало уменьшаться уже в феврале, власти связывают это с проведенной программой вакцинации от коронавируса.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 43,1 миллиона, выздоровели более 42,5 миллиона, умерли более 524 тысяч.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/lukashev-1789680270.html

индия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, тамилнад, коронавирус covid-19