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Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5 - РИА Новости, 23.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790094958.html
Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5
Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5 - РИА Новости, 23.05.2022
Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5
Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:17
2022-05-23T10:17
распространение коронавируса
в мире
индия
тамилнад
коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон"."Девятнадцатилетняя женщина из штата Тамилнад была заражена вариантом BA.4 вируса SARS CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и она был полностью вакцинирована. В анамнезе у пациента не было путешествий… 80-летний мужчина из штата Телангана дал положительный результат на вариант BA.5 SARS-CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и он был полностью вакцинирован. В анамнезе у пациента не было путешествий", - говорится в сообщении консорциума.В качестве меры предосторожности проводится отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5, сообщил консорциум.Штамм "омикрон" стал причиной третьей волны коронавируса в Индии в январе этого года. Максимальный суточный прирост больных COVID за время этой волны составлял 347,2 тысячи человек. Число заболевших начало уменьшаться уже в феврале, власти связывают это с проведенной программой вакцинации от коронавируса.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 43,1 миллиона, выздоровели более 42,5 миллиона, умерли более 524 тысяч.
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в мире, индия, тамилнад, коронавирус covid-19
10:17 23.05.2022
 
Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами коронавируса BA.4 и BA.5

Индия сообщила о двух случаях заражения вариантами BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая – РИА Новости. Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) сообщил об обнаружении в стране двух заболевших вариантами BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон".
"Девятнадцатилетняя женщина из штата Тамилнад была заражена вариантом BA.4 вируса SARS CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и она был полностью вакцинирована. В анамнезе у пациента не было путешествий… 80-летний мужчина из штата Телангана дал положительный результат на вариант BA.5 SARS-CoV-2. У пациента проявились только легкие клинические симптомы, и он был полностью вакцинирован. В анамнезе у пациента не было путешествий", - говорится в сообщении консорциума.
В качестве меры предосторожности проводится отслеживание контактов пациентов с BA.4 и BA.5, сообщил консорциум.
Штамм "омикрон" стал причиной третьей волны коронавируса в Индии в январе этого года. Максимальный суточный прирост больных COVID за время этой волны составлял 347,2 тысячи человек. Число заболевших начало уменьшаться уже в феврале, власти связывают это с проведенной программой вакцинации от коронавируса.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 43,1 миллиона, выздоровели более 42,5 миллиона, умерли более 524 тысяч.
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