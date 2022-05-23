https://ria.ru/20220523/koronavirus-1790075905.html

В Пекине за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

В Пекине за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.05.2022

В Пекине за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье в китайской столице выявили 83 подтвержденных случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T08:39

2022-05-23T08:39

2022-05-23T08:39

распространение коронавируса

в мире

пекин

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. В воскресенье в китайской столице выявили 83 подтвержденных случая коронавируса и 16 бессимптомных носителей, сообщили в городской администрации."22 мая было выявлено 83 новых подтвержденных локальных случая и 16 бессимптомных случаев", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в официальном аккаунте городских властей в социальной сети WeChat.Это заметный рост по сравнению с показателями субботы, тогда в Пекине было выявлено 52 новых подтвержденных локальных случаев и 9 бессимптомных.В воскресенье официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь в ходе пресс-конференции заявил, что в столице сложилась "тяжелая" эпидемиологическая ситуация и подчеркнул необходимость продолжать придерживаться удаленного формата работы в городе.Ранее Сюй Хэцзянь заявил, что сообщения о том, что в Пекине будет введен локадун, являются "ложными слухами".В настоящее время в Пекине приостановлена работа всех развлекательных и культурных заведений, а также тренажёрных залов, рестораны имеют право работать только на вынос.С 5 мая столица Китая также ужесточила требования к пассажирам общественного транспорта: теперь для проезда обязательно нужен сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Кроме того, с 5 мая всем выезжающим из города и въезжающим в него необходимо иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в течение последних 48 часов.Власти Китая с самого начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к ковиду, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры, закрывая на карантин целые районы и даже города.

https://ria.ru/20220521/koronavirus-1789920342.html

https://ria.ru/20220520/likhoradka-1789626794.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пекин, китай, коронавирус covid-19