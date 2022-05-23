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Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море - РИА Новости, 23.05.2022
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море
США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:03
2022-05-23T20:03
2022-05-23T20:29
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."У нас нет никаких военных кораблей США в Черном море, и мы не собираемся их туда отправлять, если нам не прикажут", - сказал он журналистам.
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сша, пентагон
20:03 23.05.2022 (обновлено: 20:29 23.05.2022)
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море
Глава генштаба ВС США Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море