https://ria.ru/20220523/korabli-1790258806.html

Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море

Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море - РИА Новости, 23.05.2022

Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море

США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:03

2022-05-23T20:03

2022-05-23T20:29

сша

пентагон

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ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."У нас нет никаких военных кораблей США в Черном море, и мы не собираемся их туда отправлять, если нам не прикажут", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html

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сша, пентагон