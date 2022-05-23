Рейтинг@Mail.ru
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/korabli-1790258806.html
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море - РИА Новости, 23.05.2022
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море
США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:03
2022-05-23T20:29
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2802:1576_1920x0_80_0_0_dc6fd6385bd50baea24dc23ebd1ed096.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли."У нас нет никаких военных кораблей США в Черном море, и мы не собираемся их туда отправлять, если нам не прикажут", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778596572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f948528a96122c6858cc532dae3a3539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, пентагон
20:03 23.05.2022 (обновлено: 20:29 23.05.2022)
 
Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море

Глава генштаба ВС США Милли: Пентагон не отправлял военные корабли в Черное море

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"У нас нет никаких военных кораблей США в Черном море, и мы не собираемся их туда отправлять, если нам не прикажут", - сказал он журналистам.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 20:18
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи
 
СШАПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала