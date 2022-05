https://ria.ru/20220523/konferentsiya-1790119438.html

Состоялась конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация"

Состоялась конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация"

В штаб-квартире "EY" состоялась II Ежегодная Международная конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация".

МОСКВА, 23 мая - Онлайн медиа Perspectum. В штаб-квартире "EY" состоялась II Ежегодная Международная конференция "Бизнес и наука: эффективная коммуникация".Организаторами конференции выступили: Национальное отделение WiN Russia (Women in nuclear) международного движения WiN Global; Национальный исследовательский институт развития и коммуникаций (НИИРК); Издательский дом "Проект Медиа Групп".Ведущие эксперты из мира бизнеса и науки обсудили тему создания перспективной площадки для их взаимодействия и укрепления пространства диалога и доверия в среде ученых и бизнесменов из регионов России и других стран; были сформулированы решения для вовлечения молодого поколения в научную среду; обсудили будущее науки в условиях нового миропорядка; были предложены идеи, как и чем помочь молодым ученым в популяризации их проектов.Первая панельная дискуссия была посвящена теме "Международное сотрудничество и эффективная коммуникация в научной среде". "Сейчас время внутренних партнерств. Время строить мосты. И в этом помогает межкультурная коммуникация", – сказала эксперт по вопросам взаимодействия в деловой среде, автор проекта "Мировая бизнес-этика" Марина Джаши. Она предложила посмотреть, что у нас с наукой происходит в самых разных регионах; перестать бояться приглашать молодых специалистов к нам на стажировки; научиться принимать нестандартные, даже на первый взгляд сумасшедшие решения и обязательно внутренне повзрослеть: "Необходимо сделать некую инвентаризацию себя: найти свои слабые и сильные стороны, и над этим поработать".Профессор кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета, выпускающий редактор научного журнала "Россия и мир: научный диалог" Валерий Летяев говорил, что мы сейчас живем в информационном мире, мире эпохи постправды, "когда людей больше интересуют впечатления, эмоции, личные убеждения, а факты становятся менее значимы. А наука – она как раз про факты и эмпирическое познание мира. Это инструкция по взламыванию учебника и привычных стереотипов, которая имеет существенное значение прежде всего для формирования каждого из нас как экспертов в той сфере, в которой мы работаем". "В любом случае, возможности есть: закрываются одни двери, открываются другие", – говорила руководитель научных проектов грантовых фондов РНФ и РФФИ Людмила Якимова.Вторая панельная дискуссия была посвящена теме "Бизнес и наука: опыт внедрения научных исследований в бизнес-практику". Специалист по стратегическому и финансовому консалтингу, основатель компанииx10strategy Юлия Иванова и руководитель образовательных проектов Genotek Дмитрий Кривошеев показали на реальных примерах практическую ценность научных исследований и возможность их применения в построении бизнеса. Евгения Еньшина озвучила свое видение ситуации: "Как я поняла, бизнес не делает ничего для того, чтобы по нескольким критериям развивать сотрудников внутри компаний: личный бренд, сторителлинг, самопрезентация. Чаще всего компании ждут готового ученого, который умеет себя презентовать, либо он "опыляется" внутри компании. Поэтому задача нашей конференции – найти решение, чтобы ученые могли безболезненно и комфортно, уже так скажем "готовым продуктом" войти в бизнес. Чтобы и бизнесу было легче, и ученому. Поэтому мы хотим создать некое третье место – объединение, которое готово помочь развиться людям науки в креативном плане".Эксперты поддержали инициативу создания клуба молодых ученых и бизнесменов и обсудили, к какой форме это научное сообщество было бы пригодно бизнесу. А основатель образовательно-просветительского проекта neuro-philosophy.com Анастасия Иконникова рассказали про принципы обучения в Стэнфорде, который называет себя предпринимательским вузом. "Вне зависимости от специализации студента (арт, менеджмент, бизнес), у него в программе встречается ряд не совсем очевидных (философских) предметов: стратегическое мышление, дизайн мышления, даже предмет "Как получать инновационные инсайты". В результате по окончании университета у студентов трансформируется мышление. Такой концепт преображает всех под заданный формат. Ведь что такое предприниматель или новатор? Это человек, обладающий определенными навыками мышления, умеющий работать с научной информацией так, чтобы доносить ее до инвесторов, создавать из этого бизнес, легко коммуницировать ее в комньюнити и т. д." Анастасия предложила по аналогии со Стэнфордом начать формировать новаторское мышление у молодых российских ученых. Ее поддержала эксперт по управлению изменениями и организационному развитию Оксана Набок, которая сказала, "Что инновации – та самая интересная история, которая рождает бизнес и науку". А Юлия Рузанкина – Ph.D международной докторской программы в науки KU Leuven и Università Cattolica del Sacro Cuore – поделилась своими наблюдениями, как происходит коммуникация между наукой и бизнесом в Италии и Бельгии, и стоит ли нам на них ровняться или идти своим путем.Бонусом для собравшихся на конференции стали два мастер-класса. Первый был посвящен развитию личного бренда молодых ученых. Его провела CEO медицинской онлайн-школы DocstarClub Александра Демкина. Второй мастер-класс был посвящен умению выступать на публике. Его провела ведущий тренер бюро подготовки публичных выступлений "Глагол" Юлия Глазкова.Модераторами конференции выступили:Евгения Еньшина - глава национального отделения WiN Russia ("Women in nuclear"), основатель сообщества "Женщины в науке и технология" и премии "Kolba", идеолог клуба FOUR WOMEN.Алина Гасумянова - к.ю.н., заместитель директора НИИ развития и коммуникации по медиа деятельности, заместитель директора Центра стратегических исследований МИЭП МГИМО, директор издательского дома "Проект Медиа Групп" и онлайн медиа PERSPECTUM.Подробнее о результатах работы конференции "Бизнес и наука: эффективная коммуникация" читайте на сайте.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

