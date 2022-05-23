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Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии - РИА Новости, 23.05.2022
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Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии
Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии - РИА Новости, 23.05.2022
Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии
Все страны – члены G7 поддержали проведение саммита группы в следующем году в Хиросиме, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:33
2022-05-23T15:33
в мире
фумио кисида
джо байден
хиросима (префектура)
япония
сша
g7
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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Все страны – члены G7 поддержали проведение саммита группы в следующем году в Хиросиме, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Как сказал премьер-министр Кисида, в условиях, когда мир сталкивается с невиданными вызовами... на саммите G7 в следующем году важно продемонстрировать решительное осуждение насилия, агрессии, запугивания ядерным оружием, изменения мирового порядка. В этом смысле было принято решение, что Хиросима – наиболее подходящий город для обязательств в защиту мира. Правительство решило проводить саммит в Хиросиме. Президент Байден приветствовал это решение. Все страны "семерки" пришли к взаимопониманию, мы получили поддержку от всех стран", - сказал Мацуно.Премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в понедельник сообщил Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме, президент США приветствовал это решение.Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://ria.ru/20220523/khirosima-1790117905.html
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хиросима (префектура)
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в мире, фумио кисида, джо байден, хиросима (префектура), япония, сша, g7
15:33 23.05.2022
 
Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии

Глава правительства Японии Мацуно: все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме

© РИА Новости / Ксения НакаМемориальный парк Мира в Хиросиме
Мемориальный парк Мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Мемориальный парк Мира в Хиросиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Все страны – члены G7 поддержали проведение саммита группы в следующем году в Хиросиме, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Как сказал премьер-министр Кисида, в условиях, когда мир сталкивается с невиданными вызовами... на саммите G7 в следующем году важно продемонстрировать решительное осуждение насилия, агрессии, запугивания ядерным оружием, изменения мирового порядка. В этом смысле было принято решение, что Хиросима – наиболее подходящий город для обязательств в защиту мира. Правительство решило проводить саммит в Хиросиме. Президент Байден приветствовал это решение. Все страны "семерки" пришли к взаимопониманию, мы получили поддержку от всех стран", - сказал Мацуно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 11:51
Байден приветствовал идею провести следующий саммит G7 в Хиросиме
Премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в понедельник сообщил Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме, президент США приветствовал это решение.
Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 07:54
СМИ: Кисида сообщил Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме
 
В миреФумио КисидаДжо БайденХиросима (префектура)ЯпонияСШАG7
 
 
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