https://ria.ru/20220523/khirosima-1790191131.html

Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии

Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии - РИА Новости, 23.05.2022

Все страны G7 поддержали проведение саммита в Хиросиме, заявили в Японии

Все страны – члены G7 поддержали проведение саммита группы в следующем году в Хиросиме, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:33

2022-05-23T15:33

2022-05-23T15:33

в мире

фумио кисида

джо байден

хиросима (префектура)

япония

сша

g7

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Все страны – члены G7 поддержали проведение саммита группы в следующем году в Хиросиме, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Как сказал премьер-министр Кисида, в условиях, когда мир сталкивается с невиданными вызовами... на саммите G7 в следующем году важно продемонстрировать решительное осуждение насилия, агрессии, запугивания ядерным оружием, изменения мирового порядка. В этом смысле было принято решение, что Хиросима – наиболее подходящий город для обязательств в защиту мира. Правительство решило проводить саммит в Хиросиме. Президент Байден приветствовал это решение. Все страны "семерки" пришли к взаимопониманию, мы получили поддержку от всех стран", - сказал Мацуно.Премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в понедельник сообщил Джо Байдену, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме, президент США приветствовал это решение.Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.

https://ria.ru/20220523/khirosima-1790117905.html

https://ria.ru/20220523/sammit-1790071877.html

хиросима (префектура)

япония

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, джо байден, хиросима (префектура), япония, сша, g7