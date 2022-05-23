https://ria.ru/20220523/kartina-1790187280.html

В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом

В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом - РИА Новости, 23.05.2022

В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная вандалом в 2018 году, вновь представлена в Третьяковской галерее, передает... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:25

2022-05-23T15:25

2022-05-23T22:05

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная вандалом в 2018 году, вновь представлена в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости."То, что вы видите сегодня, это результат четырех лет работы, которая была направлена не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения, но также у этой картины были серьезные, хронические проблемы с сохранностью", — сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной реставрации полотна."У вас (представителей СМИ, — Прим. ред.) есть уникальная возможность увидеть картину своими глазами. Мы вывесили ее для журналистов, затем она отправится в депозитарий", — объяснила Трегулова. Планируется, что полотно поместят в специальную капсулу из соображений безопасности. Она будет изготовлена из антибликового, антивандального, пуленепробиваемого стекла. Сейчас музей ищет средства на этот заказ.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.Ранее 19 мая галерея объявила о завершении реставрации картины.

https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, третьяковская галерея, москва, музеи, зельфира трегулова, иван грозный