Рейтинг@Mail.ru
В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220523/kartina-1790187280.html
В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом
В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом - РИА Новости, 23.05.2022
В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом
Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная вандалом в 2018 году, вновь представлена в Третьяковской галерее, передает... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T15:25
2022-05-23T22:05
культура
новости культуры
третьяковская галерея
москва
музеи
зельфира трегулова
иван грозный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790226382_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_21faeae9a02d5d9afac297836047fdf9.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная вандалом в 2018 году, вновь представлена в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости."То, что вы видите сегодня, это результат четырех лет работы, которая была направлена не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения, но также у этой картины были серьезные, хронические проблемы с сохранностью", — сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной реставрации полотна."У вас (представителей СМИ, — Прим. ред.) есть уникальная возможность увидеть картину своими глазами. Мы вывесили ее для журналистов, затем она отправится в депозитарий", — объяснила Трегулова. Планируется, что полотно поместят в специальную капсулу из соображений безопасности. Она будет изготовлена из антибликового, антивандального, пуленепробиваемого стекла. Сейчас музей ищет средства на этот заказ.В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.Ранее 19 мая галерея объявила о завершении реставрации картины.
https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790226382_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_71d3394d1f666007c1c4210a870e76f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, третьяковская галерея, москва, музеи, зельфира трегулова, иван грозный
15:25 23.05.2022 (обновлено: 22:05 23.05.2022)
 
В Третьяковке вновь вывесили полотно Репина, поврежденное вандалом

В Третьяковке вывесили полотно Репина, восстановленное после атаки вандала в 2018 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференции, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее
Пресс-конференции, посвященная окончанию реставрационных работ картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года в Государственной Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденная вандалом в 2018 году, вновь представлена в Третьяковской галерее, передает корреспондент РИА Новости.
"То, что вы видите сегодня, это результат четырех лет работы, которая была направлена не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения, но также у этой картины были серьезные, хронические проблемы с сохранностью", — сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в ходе пресс-конференции, посвященной реставрации полотна.
"У вас (представителей СМИ, — Прим. ред.) есть уникальная возможность увидеть картину своими глазами. Мы вывесили ее для журналистов, затем она отправится в депозитарий", — объяснила Трегулова.
Планируется, что полотно поместят в специальную капсулу из соображений безопасности. Она будет изготовлена из антибликового, антивандального, пуленепробиваемого стекла. Сейчас музей ищет средства на этот заказ.
В конце мая 2018 года перед закрытием Третьяковской галереи житель Воронежа Игорь Подпорин прорвался в уже пустой зал с картинами Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих и является исторически недостоверной.
По результатам психиатрической экспертизы мужчина был признан вменяемым. После задержания он признался, что его "накрыло" от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки незадолго до ее закрытия.
Ранее 19 мая галерея объявила о завершении реставрации картины.
Посетители обсуждают триптих Июнь, представленный на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00Культура
"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке
 
КультураНовости культурыТретьяковская галереяМоскваМузеиЗельфира ТрегуловаИван Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала