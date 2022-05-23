https://ria.ru/20220523/kapremont-1790189286.html

В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику

В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику - РИА Новости, 23.05.2022

В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику

В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Липецке проведут капитальный ремонт... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T15:32

2022-05-23T15:32

2022-05-23T15:32

липецкая область

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Липецке проведут капитальный ремонт детской поликлиники, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, работы в здании начнутся уже в июне этого года. Во время капремонта поликлиника продолжит принимать пациентов, приём же узких специалистов и лабораторная диагностика будут вестись в других медучреждениях.Артамонов отметил, что на проведение ремонта выделено 26 миллионов рублей. На эти средства планируется провести строительные и отделочные работы, заменить инженерные коммуникации, реконструировать систему вентиляции и обновить кровлю. После ремонта медучреждение станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья."В Липецкой области ведется большая работа по модернизации первичного звена здравоохранения и укреплению материально-технической базы медучреждений. Наши больницы и поликлиники становятся более комфортными и клиентоориентированными, повышается качество оказания помощи. Это имеет положительное значение для повышения качества жизни населения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220520/kislorodoobespechenie-1789742558.html

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Алёна Пава

липецкая область, общество