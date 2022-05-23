В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику
ЛИПЕЦК, 23 мая – РИА Новости. В рамках реализации федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" в Липецке проведут капитальный ремонт детской поликлиники, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы в здании начнутся уже в июне этого года. Во время капремонта поликлиника продолжит принимать пациентов, приём же узких специалистов и лабораторная диагностика будут вестись в других медучреждениях.
Артамонов отметил, что на проведение ремонта выделено 26 миллионов рублей. На эти средства планируется провести строительные и отделочные работы, заменить инженерные коммуникации, реконструировать систему вентиляции и обновить кровлю. После ремонта медучреждение станет доступнее для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
"В Липецкой области ведется большая работа по модернизации первичного звена здравоохранения и укреплению материально-технической базы медучреждений. Наши больницы и поликлиники становятся более комфортными и клиентоориентированными, повышается качество оказания помощи. Это имеет положительное значение для повышения качества жизни населения", – сказал Артамонов.