https://ria.ru/20220523/kamchatka-1790115861.html

Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС

Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС - РИА Новости, 23.05.2022

Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС

Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:43

2022-05-23T11:43

2022-05-23T11:58

владимир ефимов (политик)

россия

яблоко

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Выпустили вчера",— сказал собеседник агентства.Брат журналиста Олег Ефимов в социальных сетях написал, что Владимиру Ефимову запрещено пользоваться средствами связи.Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока"."Ранее Владимир Ефимов был дважды оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации армии", - говорится в сообщении партии.

https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html

https://ria.ru/20220518/shtraf-1789184634.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир ефимов (политик), россия, яблоко, вооруженные силы рф