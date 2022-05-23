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Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС - РИА Новости, 23.05.2022
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Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС - РИА Новости, 23.05.2022
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС
Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:58
владимир ефимов (политик)
россия
яблоко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Выпустили вчера",— сказал собеседник агентства.Брат журналиста Олег Ефимов в социальных сетях написал, что Владимиру Ефимову запрещено пользоваться средствами связи.Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока"."Ранее Владимир Ефимов был дважды оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации армии", - говорится в сообщении партии.
https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html
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владимир ефимов (политик), россия, яблоко, вооруженные силы рф
11:43 23.05.2022 (обновлено: 11:58 23.05.2022)
 
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС

Председателя "Яблока" на Камчатке, подозреваемого в дискредитации армии, отпустили из ИВС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Выпустили вчера",— сказал собеседник агентства.
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Брат журналиста Олег Ефимов в социальных сетях написал, что Владимиру Ефимову запрещено пользоваться средствами связи.
"Запрещено пользоваться интернетом, телефоном, телеграфом, телескопом, телекинезом. Телевизором можно, но какой нормальный человек будет смотреть телевизор?" — написал Олег Ефимов.
Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока".
"Ранее Владимир Ефимов был дважды оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации армии", - говорится в сообщении партии.
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