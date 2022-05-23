https://ria.ru/20220523/kamchatka-1790115861.html
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС - РИА Новости, 23.05.2022
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС
Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:43
2022-05-23T11:58
владимир ефимов (политик)
россия
яблоко
вооруженные силы рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Председатель камчатского регионального отделения партии "Яблоко", журналист и блогер Владимир Ефимов вышел из изолятора временного содержания, где провел два дня по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Выпустили вчера",— сказал собеседник агентства.Брат журналиста Олег Ефимов в социальных сетях написал, что Владимиру Ефимову запрещено пользоваться средствами связи.Уголовное дело на Владимира Ефимова заведено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В доме Ефимова прошел обыск, сам журналист был помещен в изолятор временного содержания, сообщается на сайте регионального отделения "Яблока"."Ранее Владимир Ефимов был дважды оштрафован на 30 тысяч рублей по административным делам о дискредитации армии", - говорится в сообщении партии.
https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (политик), россия, яблоко, вооруженные силы рф
11:43 23.05.2022 (обновлено: 11:58 23.05.2022)
Председателя "Яблока" на Камчатке отпустили из ИВС
Председателя "Яблока" на Камчатке, подозреваемого в дискредитации армии, отпустили из ИВС