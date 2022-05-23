https://ria.ru/20220523/kalibr-1790131413.html
Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине
Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине - РИА Новости, 23.05.2022
Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине
Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:36
2022-05-23T12:36
2022-05-23T12:57
специальная военная операция на украине
игорь конашенков
россия
черное море
житомирская область
калибр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило Минобороны РФ."Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - сказали в Минобороны.В ролике показаны кадры с взлетающими в воздух из морской глади ракетами.Как сообщил утром на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады из Ивано-Франковска.
https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html
россия
черное море
житомирская область
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Запуск ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по объектам ВСУ
Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило Минобороны РФ. "Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - сказали в Минобороны.
2022-05-23T12:36
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PT0M24S
РИА Новости
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игорь конашенков, россия, черное море, житомирская область, калибр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
12:36 23.05.2022 (обновлено: 12:57 23.05.2022)
Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине
Минобороны показало видео пусков четырех ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине