https://ria.ru/20220523/kalibr-1790131413.html

Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине

Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине - РИА Новости, 23.05.2022

Минобороны показало пуски ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по целям на Украине

Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:36

2022-05-23T12:36

2022-05-23T12:57

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

россия

черное море

житомирская область

калибр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило Минобороны РФ."Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - сказали в Минобороны.В ролике показаны кадры с взлетающими в воздух из морской глади ракетами.Как сообщил утром на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады из Ивано-Франковска.

https://ria.ru/20220522/tonnel-1789999981.html

россия

черное море

житомирская область

украина

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Ольга Маркова

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Запуск ракет "Калибр" с подлодки ЧФ по объектам ВСУ Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по объектам военной инфраструктуры Украины, соответствующее видео распространило Минобороны РФ. "Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям", - сказали в Минобороны. 2022-05-23T12:36 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, россия, черное море, житомирская область, калибр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина