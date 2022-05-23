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﻿Кадыров показал бои чеченских воинов в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/kadyrov-1790151577.html
﻿Кадыров показал бои чеченских воинов в ЛНР
﻿Кадыров показал бои чеченских воинов в ЛНР - РИА Новости, 23.05.2022
﻿Кадыров показал бои чеченских воинов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал "будничные бои" чеченских силовиков на луганском направлении, опубликованные им кадры призваны служить опровержением... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T13:36
2022-05-23T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал "будничные бои" чеченских силовиков на луганском направлении, опубликованные им кадры призваны служить опровержением распространенных в украинских СМИ слухов о контрнаступлении."На этих кадрах мы можем видеть, как украинских националистов выдавливают с их укрепленных позиций. Судя по всему, зачистка проходит планово и как таковых сложностей в этом деле у ребят не наблюдается. На фоне безуспешных попыток ВСУ выйти из окружения, остальные стремительно теряют боевой настрой, о попытках контрнаступления и речи быть не может. Однако украинские СМИ, как оказалось, не брезгуют даже вбросами о якобы контрнаступлении выдуманных войск. Это какое должно быть расположение духа у украинских военнослужащих, если их приходится кормить подобным враньем?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/kadyrov-1790052883.html
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
13:36 23.05.2022 (обновлено: 13:40 23.05.2022)
 
﻿Кадыров показал бои чеченских воинов в ЛНР

﻿Глава Чечни Кадыров показал "будничные бои" подразделений в ЛНР

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики
Боец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боец чеченского спецназа в городе Рубежное Луганской народной республики. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал "будничные бои" чеченских силовиков на луганском направлении, опубликованные им кадры призваны служить опровержением распространенных в украинских СМИ слухов о контрнаступлении.
"На этих кадрах мы можем видеть, как украинских националистов выдавливают с их укрепленных позиций. Судя по всему, зачистка проходит планово и как таковых сложностей в этом деле у ребят не наблюдается. На фоне безуспешных попыток ВСУ выйти из окружения, остальные стремительно теряют боевой настрой, о попытках контрнаступления и речи быть не может. Однако украинские СМИ, как оказалось, не брезгуют даже вбросами о якобы контрнаступлении выдуманных войск. Это какое должно быть расположение духа у украинских военнослужащих, если их приходится кормить подобным враньем?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 21:45В России
﻿Кадыров рассказал об успешном продвижении чеченских подразделений в ЛНР﻿
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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