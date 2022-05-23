https://ria.ru/20220523/investitsii-1790138976.html

Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале выросли на 4,9 процента

Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале выросли на 4,9 процента - РИА Новости, 23.05.2022

Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале выросли на 4,9 процента

Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале текущего года, по оценке, выросли на 4,9% и составили 123,1 миллиарда рублей, сообщает министерство... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T13:00

2022-05-23T13:00

2022-05-23T13:00

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Инвестиции в экономику Татарстана в первом квартале текущего года, по оценке, выросли на 4,9% и составили 123,1 миллиарда рублей, сообщает министерство экономики республики со ссылкой на главу министерства Мидхата Шагиахметова."Объем инвестиций в основной капитал в Татарстане по итогам первого квартала текущего года оценивается на уровне 123,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр экономики республики Мидхат Шагиахметов… По его словам, объем инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по оценке министерства, вырос на 104,9% в сопоставимых ценах", - говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что завершение начатых инвестиционных проектов, реализация новых, улучшение инвестиционного климата в условиях беспрецедентного санкционного давления является важнейшим фактором для устойчивого экономического развития, сохранения занятости и доходов граждан.По словам Шагиахметова, рабочая группа оперативного штаба с участием отраслевых министерств и муниципальных районов продолжает ежедневно мониторить реализацию приоритетных инвестиционных проектов: муниципального уровня и включенных в республиканский инвестиционный меморандум. Министр поручил главам районов совместно с министерствами детально проработать с каждым инвестором возможность получения мер государственной поддержки.Также Шагиахметов сообщил, что системообразующим предприятиям в Татарстане одобрили заявки на получение льготных кредитов на сумму 39,4 миллиарда рублей (в том числе по линии минсельхозпрода республики – 18,7 миллиарда рублей, минпромторга – 20,7 миллиарда рублей)."Экономика республики в текущих условиях зависит от бесперебойной работы системообразующих предприятий федерального и республиканского уровня", – подчеркнул министр, напомнив, что всего в Татарстане 330 системообразующих предприятий, в том числе 59 – федерального значения.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, республика татарстан (татарстан)