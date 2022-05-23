https://ria.ru/20220523/inflyatsiya-1790093005.html

Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на конец года

Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на конец года - РИА Новости, 23.05.2022

Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на конец года

Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:10

2022-05-23T10:10

2022-05-23T10:32

в мире

турция

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АНКАРА, 23 мая - РИА Новости. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%, следует из заявления регулятора."Согласно обзору участников рынка Центрального банка, инфляционные ожидания на конец года выросли с 46,44% до 57,92%, а долларовые ожидания на конец года выросли с 16,85 до 17,57", - говорится в заявлении.Годовая инфляция в Турции, согласно данным Института статистики страны, по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.В этом году Центробанк Турции держит ставку неизменной - 14%, а лира постепенно ослабляется - если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля - уже 14 лир, в конце марта - 14,5 лиры, а к концу апреля - 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.

https://ria.ru/20220521/inflyatsiya-1789864343.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция