https://ria.ru/20220523/importozameschenie-1790258574.html

КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции

КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции - РИА Новости, 23.05.2022

КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции

Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T20:02

2022-05-23T20:02

2022-05-23T20:02

корпорация мсп

александр исаевич

технологии

россия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Метиз производство" из города Щелково получила 10,9 миллиона рублей для приобретения в лизинг токарного обрабатывающего центра. Средства предоставила Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочерняя структура Корпорации МСП).Как ожидается, новое оборудование позволит предприятию снизить расходы на привлечение подрядных организаций, повысить объем продаж и рентабельность на 3-5% в год, в том числе за счет экспорта продукции.В свою очередь, заместитель генерального директора по производству ООО "Метиз производство" Алексей Баланин отметил, что в сегодняшних условиях компания усиливает импортозамещение, "давая возможность нашим пациентам сохранить и улучшить качество повседневной жизни".Он добавил, что при сохранении высокого качества продукции, ее цена будет ниже зарубежных аналогов.ООО "Метиз производство" предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с ограниченными возможностями передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, производственное и испытательное оборудование.Подать заявку на получение лизингового финансирования можно на сайте на МСП.РФ, уточняется в сообщении КМСП.

https://ria.ru/20220504/msp-1786679514.html

https://ria.ru/20220511/tipografiya-1787981514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, технологии, россия