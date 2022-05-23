https://ria.ru/20220523/importozameschenie-1790258574.html
КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции
КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции - РИА Новости, 23.05.2022
КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции
Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:02
2022-05-23T20:02
2022-05-23T20:02
корпорация мсп
александр исаевич
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Метиз производство" из города Щелково получила 10,9 миллиона рублей для приобретения в лизинг токарного обрабатывающего центра. Средства предоставила Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочерняя структура Корпорации МСП).Как ожидается, новое оборудование позволит предприятию снизить расходы на привлечение подрядных организаций, повысить объем продаж и рентабельность на 3-5% в год, в том числе за счет экспорта продукции.В свою очередь, заместитель генерального директора по производству ООО "Метиз производство" Алексей Баланин отметил, что в сегодняшних условиях компания усиливает импортозамещение, "давая возможность нашим пациентам сохранить и улучшить качество повседневной жизни".Он добавил, что при сохранении высокого качества продукции, ее цена будет ниже зарубежных аналогов.ООО "Метиз производство" предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с ограниченными возможностями передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, производственное и испытательное оборудование.Подать заявку на получение лизингового финансирования можно на сайте на МСП.РФ, уточняется в сообщении КМСП.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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корпорация мсп, александр исаевич, технологии, россия
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Метиз производство" из города Щелково
получила 10,9 миллиона рублей для приобретения в лизинг токарного обрабатывающего центра. Средства предоставила Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан
(дочерняя структура Корпорации МСП
).
Как ожидается, новое оборудование позволит предприятию снизить расходы на привлечение подрядных организаций, повысить объем продаж и рентабельность на 3-5% в год, в том числе за счет экспорта продукции.
"Поддержка высокотехнологичного и импортозамещающего производства – одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации МСП. Лизинговое финансирование по низким ставкам позволяет модернизировать производство, расширять линейку изделий и увеличивать объемы выпуска продукции", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь, заместитель генерального директора по производству ООО "Метиз производство" Алексей Баланин отметил, что в сегодняшних условиях компания усиливает импортозамещение, "давая возможность нашим пациентам сохранить и улучшить качество повседневной жизни".
Он добавил, что при сохранении высокого качества продукции, ее цена будет ниже зарубежных аналогов.
ООО "Метиз производство" предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с ограниченными возможностями передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, производственное и испытательное оборудование.
Подать заявку на получение лизингового финансирования можно на сайте на МСП.РФ
, уточняется в сообщении КМСП.