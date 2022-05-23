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КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции - РИА Новости, 23.05.2022
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КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции
КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции - РИА Новости, 23.05.2022
КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции
Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T20:02
2022-05-23T20:02
корпорация мсп
александр исаевич
технологии
россия
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации.Компания "Метиз производство" из города Щелково получила 10,9 миллиона рублей для приобретения в лизинг токарного обрабатывающего центра. Средства предоставила Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочерняя структура Корпорации МСП).Как ожидается, новое оборудование позволит предприятию снизить расходы на привлечение подрядных организаций, повысить объем продаж и рентабельность на 3-5% в год, в том числе за счет экспорта продукции.В свою очередь, заместитель генерального директора по производству ООО "Метиз производство" Алексей Баланин отметил, что в сегодняшних условиях компания усиливает импортозамещение, "давая возможность нашим пациентам сохранить и улучшить качество повседневной жизни".Он добавил, что при сохранении высокого качества продукции, ее цена будет ниже зарубежных аналогов.ООО "Метиз производство" предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с ограниченными возможностями передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, производственное и испытательное оборудование.Подать заявку на получение лизингового финансирования можно на сайте на МСП.РФ, уточняется в сообщении КМСП.
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корпорация мсп, александр исаевич, технологии, россия
20:02 23.05.2022
 

КМСП поддержала импортозамещающее производство ортопедической продукции

© РИА Новости / Анастасия ГнединскаяПротез
Протез - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Анастасия Гнединская
Протез. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) предоставила лизинговое финансирование производителю ортопедической продукции из Московской области, сообщает пресс-служба корпорации.
Компания "Метиз производство" из города Щелково получила 10,9 миллиона рублей для приобретения в лизинг токарного обрабатывающего центра. Средства предоставила Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан (дочерняя структура Корпорации МСП).
Как ожидается, новое оборудование позволит предприятию снизить расходы на привлечение подрядных организаций, повысить объем продаж и рентабельность на 3-5% в год, в том числе за счет экспорта продукции.
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"Поддержка высокотехнологичного и импортозамещающего производства – одно из ключевых направлений в деятельности Корпорации МСП. Лизинговое финансирование по низким ставкам позволяет модернизировать производство, расширять линейку изделий и увеличивать объемы выпуска продукции", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь, заместитель генерального директора по производству ООО "Метиз производство" Алексей Баланин отметил, что в сегодняшних условиях компания усиливает импортозамещение, "давая возможность нашим пациентам сохранить и улучшить качество повседневной жизни".
Он добавил, что при сохранении высокого качества продукции, ее цена будет ниже зарубежных аналогов.
ООО "Метиз производство" предоставляет высокотехнологичные инновационные решения инвалидам с ограниченными возможностями передвижения. Компания имеет собственное конструкторское бюро, производственное и испытательное оборудование.
Подать заявку на получение лизингового финансирования можно на сайте на МСП.РФ, уточняется в сообщении КМСП.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичТехнологииРоссия
 
 
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