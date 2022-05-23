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Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда - РИА Новости, 23.05.2022
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Культура
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Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда - РИА Новости, 23.05.2022
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в фильме "Freud’s last session" ("Последний сеанс Фрейда"), сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T18:42
2022-05-23T18:42
культура
новости культуры
кино и сериалы
энтони хопкинс
зигмунд фрейд
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в фильме "Freud’s last session" ("Последний сеанс Фрейда"), сообщает The Hollywood Reporter. Это адаптация одноименной пьесы Марка Ст. Джермейна. Он же напишет сценарий. Снимет картину Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность"). События разворачиваются накануне Второй мировой войны и в конце жизни отца психоанализа. Фрейд приглашает писателя Клайва Стейплза Льюиса на дебаты о существовании Бога. Лента также исследует отношения Фрейда и его дочери Анны и роман Льюиса с матерью его лучшего друга. В фильме переплетаются прошлое, настоящее и фантазии. Хопкинс — двукратный лауреат премии "Оскар", у него пять наград BAFTA и специальный приз за вклад в кинематограф "Золотого глобуса". Он сыграл в десятках фильмов, но зрители лучше всего знают его по роли Ганнибала Лектора.Съемки фильма "Freud’s last session" начнутся в четвертом квартале 2022 года в Лондоне.
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новости культуры, кино и сериалы, энтони хопкинс, зигмунд фрейд
18:42 23.05.2022
 
Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в проекте "Freud’s last session"

© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЭнтони Хопкинс
Энтони Хопкинс - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда в фильме "Freud’s last session" ("Последний сеанс Фрейда"), сообщает The Hollywood Reporter.
Это адаптация одноименной пьесы Марка Ст. Джермейна. Он же напишет сценарий. Снимет картину Мэтт Браун ("Человек, который познал бесконечность").
События разворачиваются накануне Второй мировой войны и в конце жизни отца психоанализа. Фрейд приглашает писателя Клайва Стейплза Льюиса на дебаты о существовании Бога. Лента также исследует отношения Фрейда и его дочери Анны и роман Льюиса с матерью его лучшего друга. В фильме переплетаются прошлое, настоящее и фантазии.
Хопкинс — двукратный лауреат премии "Оскар", у него пять наград BAFTA и специальный приз за вклад в кинематограф "Золотого глобуса". Он сыграл в десятках фильмов, но зрители лучше всего знают его по роли Ганнибала Лектора.
Съемки фильма "Freud’s last session" начнутся в четвертом квартале 2022 года в Лондоне.
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КультураНовости культурыКино и сериалыЭнтони ХопкинсЗигмунд Фрейд
 
 
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