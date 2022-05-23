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Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.05.2022
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсонская область
украина
днр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.Генерал отметил, что по состоянию на 23 мая 2022 года ВС РФ проводится три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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херсонская область
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вооруженные силы рф, херсонская область , украина, днр, лнр
21:40 23.05.2022
 
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТоржественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.
Генерал отметил, что по состоянию на 23 мая 2022 года ВС РФ проводится три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 15:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФХерсонская областьУкраинаДНРЛНР
 
 
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