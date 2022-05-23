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Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.05.2022
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:40
2022-05-23T21:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсонская область
украина
днр
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.Генерал отметил, что по состоянию на 23 мая 2022 года ВС РФ проводится три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220523/pomosch-1790183708.html
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вооруженные силы рф, херсонская область , украина, днр, лнр
Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи