https://ria.ru/20220523/gumpomosch-1790274532.html

Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.05.2022

Россия доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гумпомощи

Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T21:40

2022-05-23T21:40

2022-05-23T21:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия начиная с марта доставила на Украину почти 22 тысячи тонн гуманитарных грузов, заявил в понедельник на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 920,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 045 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки одна – в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 50 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.Генерал отметил, что по состоянию на 23 мая 2022 года ВС РФ проводится три гуманитарные акции в Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 510,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220523/pomosch-1790183708.html

херсонская область

украина

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вооруженные силы рф, херсонская область , украина, днр, лнр