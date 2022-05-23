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Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 23.05.2022
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Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы
Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 23.05.2022
Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы
Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T17:27
2022-05-23T17:33
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
шарль мишель
ильхам алиев
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Ранее в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что по итогам состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского совета Шарля Мишеля "достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы"."Собеседники рассмотрели ход выполнения трехсторонних заявлений (лидеров Армении, РФ и Азербайджана – ред.) от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021 года (по Карабаху - ред.)... Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Коснулись разблокирования региональных экономических и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что Мирзоян подтвердил позицию Еревана по процессу установления регионального мира и стабильности, урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном."Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html
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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, шарль мишель, ильхам алиев, арарат мирзоян
17:27 23.05.2022 (обновлено: 17:33 23.05.2022)
 
Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы

Главы МИД России и Армении обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
Ранее в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что по итогам состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского совета Шарля Мишеля "достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы".
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"Собеседники рассмотрели ход выполнения трехсторонних заявлений (лидеров Армении, РФ и Азербайджана – ред.) от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021 года (по Карабаху - ред.)... Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Коснулись разблокирования региональных экономических и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что Мирзоян подтвердил позицию Еревана по процессу установления регионального мира и стабильности, урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.
"Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.
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В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанШарль МишельИльхам АлиевАрарат Мирзоян
 
 
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