https://ria.ru/20220523/granitsy-1790223107.html

Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы

Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 23.05.2022

Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию армяно-азербайджанской границы

Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T17:27

2022-05-23T17:27

2022-05-23T17:33

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

шарль мишель

ильхам алиев

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Главы МИД Армении и РФ Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили в понедельник по телефону вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.Ранее в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что по итогам состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Европейского совета Шарля Мишеля "достигнута договоренность по дальнейшему процессу работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, старту работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы"."Собеседники рассмотрели ход выполнения трехсторонних заявлений (лидеров Армении, РФ и Азербайджана – ред.) от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021 года (по Карабаху - ред.)... Министры иностранных дел Армении и России обсудили вопросы, связанные с формированием комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Коснулись разблокирования региональных экономических и транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении на сайте МИД.Отмечается, что Мирзоян подтвердил позицию Еревана по процессу установления регионального мира и стабильности, урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном."Также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки армяно-российского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по шагам, направленным на дальнейшее укрепление союзнических отношений", - говорится в сообщении.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени. Он напомнил, что 26 ноября 2021 года в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

https://ria.ru/20220523/peregovory-1790064699.html

https://ria.ru/20220513/normalizatsiya-1788307222.html

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в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, шарль мишель, ильхам алиев, арарат мирзоян