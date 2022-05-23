Рейтинг@Mail.ru
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220523/grad-1790106559.html
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.05.2022
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"
Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:04
2022-05-23T12:06
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790120978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5bccdc37725e2e77a14f38e77e2d28c.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня "Град", а также три склада боеприпасов", - заявил он.
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны РФ об уничтожении ракет "Точка-У" и РСЗО "Град"
Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-23T11:04
true
PT2M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790120978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65f78d6e3a64e2f5214b2334435b16b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:04 23.05.2022 (обновлено: 12:06 23.05.2022)
 
Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"

Минобороны: ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня "Град", а также три склада боеприпасов", - заявил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала