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Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"

Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град" - РИА Новости, 23.05.2022

Ракетные войска уничтожили пять украинских установок РСЗО "Град"

Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T11:04

2022-05-23T11:04

2022-05-23T12:06

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях. Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня "Град", а также три склада боеприпасов", - заявил он.

украина

россия

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Минобороны РФ об уничтожении ракет "Точка-У" и РСЗО "Град" Ракетными войсками РФ уничтожены 73 пункта управления украинских войск и поражены 578 районов скопления живой силы и техники противника, уничтожены 37 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и БМП, 5 установок РСЗО "Град" и 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-23T11:04 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков