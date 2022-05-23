ВСУ третий раз за сутки обстреляли Гольмовский в ДНР
ДНР: украинские войска третий раз за сутки обстреляли Гольмовский
Последствия обстрела в Гольмовском. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.