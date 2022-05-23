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В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России - РИА Новости, 23.05.2022
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В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России
В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России - РИА Новости, 23.05.2022
В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России
Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что есть прогресс в вопросе от отказе от российского газа, до конца года заработают два плавучих СПГ-терминала,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:24
2022-05-23T10:53
в мире
германия
россия
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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что есть прогресс в вопросе от отказе от российского газа, до конца года заработают два плавучих СПГ-терминала, газохранилища "медленно, но уверенно" наполняются."Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие (терминалы). Хранилища наполняются медленно, но уверенно", - сказал министр в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk.Он добавил, что освобождение Германии от зависимости от российского газа "продлится еще немного".
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в мире, германия, россия
10:24 23.05.2022 (обновлено: 10:53 23.05.2022)
 
В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России

Глава Минэкономики Германии Хабек заявил о прогрессе в вопросе отказа от газа из России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что есть прогресс в вопросе от отказе от российского газа, до конца года заработают два плавучих СПГ-терминала, газохранилища "медленно, но уверенно" наполняются.
"Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие (терминалы). Хранилища наполняются медленно, но уверенно", - сказал министр в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Он добавил, что освобождение Германии от зависимости от российского газа "продлится еще немного".
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:12
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