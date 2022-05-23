https://ria.ru/20220523/germaniya-1790096975.html

В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России

В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России - РИА Новости, 23.05.2022

В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что есть прогресс в вопросе от отказе от российского газа, до конца года заработают два плавучих СПГ-терминала,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:24

2022-05-23T10:24

2022-05-23T10:53

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БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что есть прогресс в вопросе от отказе от российского газа, до конца года заработают два плавучих СПГ-терминала, газохранилища "медленно, но уверенно" наполняются."Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие (терминалы). Хранилища наполняются медленно, но уверенно", - сказал министр в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk.Он добавил, что освобождение Германии от зависимости от российского газа "продлится еще немного".

https://ria.ru/20220523/polsha-1790093466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, россия