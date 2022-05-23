https://ria.ru/20220523/gazprom-1790111277.html
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ
Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:23
2022-05-23T11:23
2022-05-23T11:23
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великобритания
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, поскольку крупнейший британский поставщик газа для бизнеса стремится отдалиться от своих российских владельцев", - говорится в сообщении.Газета уточнила, что название компании может быть изменено на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited. "Проблема в том, что это не радикальный ребрендинг, поэтому неясно, будет ли это иметь большое значение", - сообщили источники.Отмечается, что Gazprom Energy поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Однако в марте они стали уклоняться от заключения новых контрактов из-за опасений, что цены вырастут.Для того, чтобы компания продолжала снабжать газом своих клиентов, Gazprom Energy могла бы быть передана властям в режим особого управления. Однако, как отмечает газета, такая альтернатива может привести к неудачам в бизнесе, в которых власти рискую быть обвиненными.Аналогичная ситуация сложилась в Германии с Gazprom Germania GmbH. Там власти страны создали Федеральное сетевое агентство, которое приняло на себя управление компанией до 30 сентября.
https://ria.ru/20220523/germaniya-1790096975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, великобритания, природный газ, газпром
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ
FT: британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, поскольку крупнейший британский поставщик газа для бизнеса стремится отдалиться от своих российских владельцев", - говорится в сообщении.
Газета уточнила, что название компании может быть изменено на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited. "Проблема в том, что это не радикальный ребрендинг, поэтому неясно, будет ли это иметь большое значение", - сообщили источники.
Отмечается, что Gazprom Energy поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Однако в марте они стали уклоняться от заключения новых контрактов из-за опасений, что цены вырастут.
Для того, чтобы компания продолжала снабжать газом своих клиентов, Gazprom Energy могла бы быть передана властям в режим особого управления. Однако, как отмечает газета, такая альтернатива может привести к неудачам в бизнесе, в которых власти рискую быть обвиненными.
Аналогичная ситуация сложилась в Германии
с Gazprom Germania GmbH. Там власти страны создали Федеральное сетевое агентство, которое приняло на себя управление компанией до 30 сентября.