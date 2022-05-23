Рейтинг@Mail.ru
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220523/gazprom-1790111277.html
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2022
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ
Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T11:23
2022-05-23T11:23
экономика
в мире
великобритания
природный газ
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785743358_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_7b0e8e94bf0861f3caf2ccdedbe4eecc.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники."Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, поскольку крупнейший британский поставщик газа для бизнеса стремится отдалиться от своих российских владельцев", - говорится в сообщении.Газета уточнила, что название компании может быть изменено на GM&amp;T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing &amp; Trading Limited. "Проблема в том, что это не радикальный ребрендинг, поэтому неясно, будет ли это иметь большое значение", - сообщили источники.Отмечается, что Gazprom Energy поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Однако в марте они стали уклоняться от заключения новых контрактов из-за опасений, что цены вырастут.Для того, чтобы компания продолжала снабжать газом своих клиентов, Gazprom Energy могла бы быть передана властям в режим особого управления. Однако, как отмечает газета, такая альтернатива может привести к неудачам в бизнесе, в которых власти рискую быть обвиненными.Аналогичная ситуация сложилась в Германии с Gazprom Germania GmbH. Там власти страны создали Федеральное сетевое агентство, которое приняло на себя управление компанией до 30 сентября.
https://ria.ru/20220523/germaniya-1790096975.html
https://ria.ru/20220523/polsha-1790093466.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785743358_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_3345d58f42c0eb93f6f36308575a330c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, великобритания, природный газ, газпром
11:23 23.05.2022
 
Британская Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, пишут СМИ

FT: британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию

© AP Photo / Sergei GritsКомпрессорная станция газопровода "Ямал-Европа"
Компрессорная станция газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Компрессорная станция газопровода "Ямал-Европа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг и переименовать компанию, чтобы минимизировать ассоциации с российским "Газпромом", сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, поскольку крупнейший британский поставщик газа для бизнеса стремится отдалиться от своих российских владельцев", - говорится в сообщении.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:24
В Германии заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России
Газета уточнила, что название компании может быть изменено на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited. "Проблема в том, что это не радикальный ребрендинг, поэтому неясно, будет ли это иметь большое значение", - сообщили источники.
Отмечается, что Gazprom Energy поставляет более пятой части газа, используемого британскими компаниями. Однако в марте они стали уклоняться от заключения новых контрактов из-за опасений, что цены вырастут.
Для того, чтобы компания продолжала снабжать газом своих клиентов, Gazprom Energy могла бы быть передана властям в режим особого управления. Однако, как отмечает газета, такая альтернатива может привести к неудачам в бизнесе, в которых власти рискую быть обвиненными.
Аналогичная ситуация сложилась в Германии с Gazprom Germania GmbH. Там власти страны создали Федеральное сетевое агентство, которое приняло на себя управление компанией до 30 сентября.
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 10:12
Польша досрочно разорвет соглашение на поставку российского газа
 
ЭкономикаВ миреВеликобританияПриродный газГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала