https://ria.ru/20220523/gaz-1790126556.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе"

В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе" - РИА Новости, 23.05.2022

В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе"

Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:19

2022-05-23T12:47

природный газ

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россия

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газпром

экономика

в мире

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Польша решила досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа. В соответствии с соглашением, которое действует до конца 2022 года, Польша может получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти страны приняли решение не продлять это соглашение. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях."Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме". Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания - при том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют", - также сказал представитель Кремля.Он отметил, что сейчас вряд ли возможно говорить о каких-то договорных отношениях, поскольку Польша "давно отказалась платить за газ", при этом продолжает косвенно его получать, "покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".

https://ria.ru/20220523/bmw-1790118817.html

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Владимир Лаврентьев

природный газ, польша, россия, pgnig, газпром, экономика, в мире, ямал-европа (газопровод)