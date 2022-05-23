https://ria.ru/20220523/gaz-1790126556.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе"
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе" - РИА Новости, 23.05.2022
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе"
Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:19
2022-05-23T12:47
природный газ
польша
россия
pgnig
газпром
экономика
в мире
ямал-европа (газопровод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785743358_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_7b0e8e94bf0861f3caf2ccdedbe4eecc.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Польша решила досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа. В соответствии с соглашением, которое действует до конца 2022 года, Польша может получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти страны приняли решение не продлять это соглашение. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях."Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме". Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания - при том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют", - также сказал представитель Кремля.Он отметил, что сейчас вряд ли возможно говорить о каких-то договорных отношениях, поскольку Польша "давно отказалась платить за газ", при этом продолжает косвенно его получать, "покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".
https://ria.ru/20220523/bmw-1790118817.html
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785743358_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_3345d58f42c0eb93f6f36308575a330c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, польша, россия, pgnig, газпром, экономика, в мире, ямал-европа (газопровод)
12:19 23.05.2022 (обновлено: 12:47 23.05.2022)
В Кремле прокомментировали ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе"
Песков: прогнозировать ситуацию с транзитом газа по "Ямал — Европе" вряд ли возможно
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прогнозировать ситуацию с транзитом российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа" вряд ли возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Польша
решила досрочно разорвать соглашение на поставку российского газа. В соответствии с соглашением, которое действует до конца 2022 года, Польша может получать из России
до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти страны приняли решение не продлять это соглашение. "Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG
из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях.
"Безусловно, что касается транзитной стороны этого дела, я думаю, при необходимости более подробные разъяснения готовы дать в "Газпроме". Но это тема, которая, конечно же, заслуживает внимания - при том понимании, что все-таки существуют и альтернативные маршруты поставок газа, которые, кстати, весьма и весьма напряженно сейчас функционируют", - также сказал представитель Кремля.
Он отметил, что сейчас вряд ли возможно говорить о каких-то договорных отношениях, поскольку Польша "давно отказалась платить за газ", при этом продолжает косвенно его получать, "покупая его дороже с другой стороны по известной схеме байпасов".