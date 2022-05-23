https://ria.ru/20220523/gaz-1790079226.html
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров - РИА Новости, 23.05.2022
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров,... РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T09:06
2022-05-23T09:06
2022-05-23T09:06
экономика
украина
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луганская народная республика
газпром
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно информации на сайте оператора, объем номинации на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 23 мая составляет 44,3 миллиона кубометров, что в целом аналогично данному показателю в предыдущие два дня. Номинация на ГИС "Сохрановка" остается на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, россия
Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
Заявка на транзит российского газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные
"Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Согласно информации на сайте оператора, объем номинации на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 23 мая составляет 44,3 миллиона кубометров, что в целом аналогично данному показателю в предыдущие два дня. Номинация на ГИС "Сохрановка" остается на нуле.
Украина
с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу
остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром
" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.