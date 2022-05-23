https://ria.ru/20220523/gaz-1790079226.html

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров - РИА Новости, 23.05.2022

Заявка на транзит газа через Украину составила 44,3 миллиона кубометров

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров,... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T09:06

2022-05-23T09:06

2022-05-23T09:06

экономика

украина

европа

луганская народная республика

газпром

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в понедельник держится на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Согласно информации на сайте оператора, объем номинации на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 23 мая составляет 44,3 миллиона кубометров, что в целом аналогично данному показателю в предыдущие два дня. Номинация на ГИС "Сохрановка" остается на нуле.Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, украина, европа, луганская народная республика, газпром, россия